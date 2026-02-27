Wien feiert den Internationalen Tag der Mathematik 2026

Wien (OTS) -

Am Freitag, 13. März 2026, wird das Hauptgebäude der Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) zum Treffpunkt für alle, die Mathematik entdecken, ausprobieren und neu erleben möchten. Gemeinsam mit der Technischen Universität Wien (TU Wien) und der Universität Wien lädt die ÖAW von 14.00 bis 18.30 Uhr zu einem abwechslungsreichen Programm anlässlich des Internationalen Tags der Mathematik ein. Veranstaltungsort ist das ÖAW-Hauptgebäude, Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien. Der Eintritt ist frei.

Mathematik zum Mitmachen

Bereits ab 14.00 Uhr öffnen interaktive Stationen im ganzen Haus. Die offizielle Eröffnung folgt um 14.30 Uhr im Festsaal – unter anderem mit musikalischen und tänzerischen Beiträgen mit mathematischem Bezug.

Das Programm richtet sich an Interessierte ab 12 Jahren, einzelne Angebote sind auch für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Für Vorträge und Mitmach-Stationen ist keine Anmeldung erforderlich. Für Workshops mit begrenzter Teilnehmer:innenzahl ist am Veranstaltungstag eine Registrierung am Willkommensstand nötig.

Von Algorithmen bis Virtual Reality

Wie hilft Mathematik beim Treffen von Entscheidungen? Wie lassen sich Töne sichtbar machen? Und wie werden Bevölkerungsentwicklungen oder gesellschaftliche Trends berechnet? Interaktive Stationen geben Einblicke in aktuelle Forschung und zeigen, wie mathematische Methoden unseren Alltag prägen.

Auch moderne Technologien kommen zum Einsatz: In einer virtuellen Datenwelt können Besucher:innen komplexe Netzwerke und Strukturen mittels VR interaktiv erkunden.

Kurzvorträge im Festsaal ergänzen das Programm. Themen reichen von Zufallsbewegungen und der Frage, warum die Dimension darüber entscheidet, ob Wege „zurückfinden“, bis hin zu aktuellen Ansätzen, mit denen Mathematik dazu beiträgt, KI-Systeme besser zu verstehen und verlässlicher zu machen.

Ein durchgehend geöffnetes Science Café bietet zudem Gelegenheit, mit Mathematiker:innen ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen.

Internationaler Aktionstag am 14. März

Der Internationale Tag der Mathematik wird jährlich rund um den 14. März begangen – die englische Schreibweise 3.14 verweist auf die Kreiszahl Pi. Initiiert wurde der Aktionstag von der International Mathematical Union (IMU); ausgerufen wurde er von der UNESCO.

2026 steht der Tag unter dem Motto „Mathematics and Hope“. Mathematik kann helfen, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen, verantwortungsvoll mit Daten umzugehen und tragfähige Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu entwickeln.

Auf einen Blick: