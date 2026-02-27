  • 27.02.2026, 08:24:32
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Digitaltransformationsfonds sichert Medienvielfalt und Arbeitsplätze

Privatsenderverband spricht sich für rasche Verlängerung und gesicherte Dotierung aus

Wien (OTS) - 

Die Evaluierung des Fonds für digitale Transformation durch die RTR Rundfunk und Telekom Regulierungs GmbH belegt, dass die Förderung in den vergangenen fünf Jahren entscheidend zur digitalen Weiterentwicklung privater Medienunternehmen beigetragen und trotz des Kosten- und Restrukturierungsdrucks auf die Branche gleichzeitig zahlreiche Arbeitsplätze in strategischen relevanten Bereichen zu sichern.

Die Ergebnisse der Studie bestätigen, dass die Digitaltransformationsförderung bei privaten Medienunternehmen nachhaltige Investitionen in digitale Technologien, neue Formate und innovative Distributionswege bewirkt hat. Gerade in einem von raschem Strukturwandel geprägten Umfeld war der Fonds ein entscheidender Stabilitätsfaktor für private Rundfunkveranstalter in Österreich.

Gleichzeitig macht die Studie deutlich: Die digitale Transformation des österreichischen Medienmarktes ist noch nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: Die Dynamik hat sich zuletzt weiter beschleunigt. Insbesondere die rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz erhöhen den Transformationsdruck auf Medienhäuser erheblich. Ohne gezielte Investitionen droht eine strukturelle Wettbewerbsverzerrung zulasten österreichischer Anbieter. Um Qualität, Unabhängigkeit und Innovationskraft der österreichischen Medien auch künftig sicherzustellen, sind weitere entschlossene und rasche Transformationsschritte notwendig.

Die Studie zeigt klar: Der Digitaltransformationsfonds wirkt. Er hat Investitionen ermöglicht, Innovationen angestoßen und Beschäftigung gesichert. Angesichts der technologischen Umbrüche, insbesondere durch KI, sollte dieser Weg konsequent fortgesetzt werden.“, betont VÖP-Präsident Christian Stögmüller. „Österreichische Medienunternehmen müssen ihre digitalen Angebote weiterhin ausbauen und weiterentwickeln, um im intensiven Wettbewerb mit globalen Online-Plattformen bestehen zu können.

Vor diesem Hintergrund erachtet der Privatsenderverband die Fortführung der Digitaltransformationsförderung für sinnvoll und notwendig. Der Verband spricht sich daher klar dafür aus, die Notifizierung des Fonds möglichst rasch zu verlängern und seine Dotierung abzusichern. Nur so kann gewährleistet werden, dass österreichische Medien auch künftig wettbewerbsfähig bleiben, Arbeitsplätze sichern und ihren unverzichtbaren Beitrag zur Meinungsvielfalt und demokratischen Öffentlichkeit leisten können.

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Corinna Drumm
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