Bihać: Bosnische Grenzstadt ehrt Wiener Flüchtlingshelfer Petar Rosandić

BIHAĆ/WIEN (OTS) -

Auf Beschluss des Gemeinderates hat die bosnische Grenzstadt Bihać den Wiener Flüchtlingshelfer Petar Rosandić 'Pero' im Rahmen ihres 766. Stadtgeburtstags mit einem Dankespreis ausgezeichnet. Vor rund 300 Gästen aus Politik, Diplomatie und Zivilgesellschaft würdigte die Stadt sein langjähriges humanitäres Engagement und seine Brückenarbeit zwischen Bosnie-Herzegowina und Österreich.

Hilfe nach Brand im Camp Lipa

Rosandić, Obmann von SOS Balkanroute, setzt sich konsequent für den Aufbau und die Erhaltung lokaler Hilfsstrukturen an den EU-Außengrenzen ein. Sein Grundsatz: Gemeinden an den EU-Außengrenzen wie Bihać dürfen mit den Herausforderungen von Flucht und Migration nicht allein gelassen werden.

Dank der Hilfe der SOS Balkanroute konnte die Stadt schwerste Krisen bewältigen – darunter das Horrorcamp Vučjak 2019 sowie die dramatischen Folgen des Brandes im Camp Lipa 2020.

Auf Rosandićs Initiative spendete die Stadt Wien einen Müllwagen der MA 48, die Stadt Graz Feuerwehrausrüstung und die Stadt Traiskirchen einen dringend benötigten Rettungswagen.

Verhinderung eines illegalen Gefängnisses

Als einer seiner größten Erfolge gilt die Aufdeckung und Verhinderung eines illegalen Gefängnisses im Camp Lipa nahe Bihać. Nachdem Rosandić die Zustände öffentlich gemacht hatte, wurde er vom Errichter des Baus, dem International Centre for Migration Policy Development (ICMPD), mit SLAPP-Klagen vor dem Wiener Handelsgericht konfrontiert. Die Klagen wurden abgewiesen – das Gericht gab ihm Recht.

Österreichische Botschaft anwesend

An der Feier nahmen unter anderem der staatliche Minister für Menschenrechte Sevlid Hurtić sowie mit Dominik Urak auch ein Vertreter der Österreichischen Botschaft Sarajevo teil.

Rosandić und SOS Balkanroute erhielten in Österreich und Bosnien zahlreiche Auszeichnungen für ihre lebensrettenden Einsätze, darunter unter anderem den Ute-Bock-Preis für Zivilcourage (2020), die Goldene Verdienstplakette des Roten Kreuzes von Bosnien und Herzegowina (2022), den Ferdinand-Berger-Preis des DÖW (2023) sowie zuletzt den Weltmenschpreis (2025