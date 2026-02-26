FPÖ – Hafenecker: „Geheimniskrämerei um Amtsjubiläum – Verlierer-Ampel bestellt sich Journalisten zu exklusivem ‚Meet & Greet‘“

Wien (OTS) -

„In der Ampel müssen ordentlich die Fetzen fliegen“, mutmaßt FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker. Wie aus gut informierten Kreise zu hören ist, verzichtet die Ampel auf eine Pressekonferenz anlässlich ihres ersten Jahrestages – stattdessen werden genehme Medienvertreter heute Nachmittag zu einem „Hintergrundgespräch“ geladen – die dort gewonnenen Erkenntnisse sollen dann erst nach einer von der „Message-Control-Abteilung“ festgesetzten Sperrfrist am morgigen Freitag publiziert werden dürfen. „Das ist mehr als seltsam. Offenbar ist die Angst des gegenseitigen Beschimpfens ‚coram publico‘ so groß, dass sich die Ampelchefs nur in einem ‚gesicherten Bereich‘ mit Journalisten treffen, um ihnen dann vorgefertigte Stehsätze in die Blöcke zu diktieren und in die Kameras zu sprechen. Diese Form der Medienpolitik erinnert eher an die DDR oder an Nordkorea. Mich wundert ja, dass sich das die vermeintlich freien und unabhängigen Journalisten gefallen lassen, wenn sie als reiner Regierungslautsprecher missbraucht werden“, so FPÖ-Mediensprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker.

Aber das Vorgehen passe zur aktuellen Lage der Ampel: Die ÖVP traue sich ihre Ideen nur noch vor 250 Parteisoldaten zu präsentieren, die SPÖ sei ohnehin seit Monaten in innerparteilichen Grabenkämpfen verstrickt, und die Neos würden völlig orientierungslos in der Gegend herumschwimmen, weil der Parteichefin die Ukraine offenbar wichtiger ist als Österreich oder ihre eigene Partei. „Aber wenigstens der ORF hilft noch mit und beweist mit der für Dienstag geplanten Sondersendung im Hauptabendprogramm anlässlich des ersten Ampelgeburtstages, dass er seinen Ruf als Regierungsfunk nicht zu Unrecht trägt. Ich erwarte mir von dieser Sondersendung einen Haufen an Wohlfühlfragen und viel Zeit für Stocker, Babler und Meinl-Reisinger zur Lobhudelei ohne große Widersprüche durch die Moderatoren“, so Hafenecker.