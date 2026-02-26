Schilling/Disoski zu „My Voice My Choice“: Historischer Moment für 20 Millionen Frauen in Europa

Brüssel/Wien (OTS) -

Die Europäische Kommission zeigt sich solidarisch mit der Bürger:inneninitiative „My Voice My Choice“ für sicheren und legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in der Europäischen Union. Mehr als 1,2 Millionen Menschen haben die Initiative unterzeichnet.

Lena Schilling, Europaabgeordnete der Grünen, reagiert mit großer Freude: „Heute ist ein Tag, der zeigt, dass Demokratie in Europa wirkt. 1,2 Millionen Menschen sind für das Recht auf Selbstbestimmung aufgestanden und haben die Europäische Kommission zum Handeln bewegt. Das ist ein historischer Schritt für die reproduktiven Rechte in Europa und ein Sieg der feministischen Zivilgesellschaft. Frauen und Verbündete haben über Grenzen hinweg mobilisiert und Druck gemacht und waren erfolgreich. Das zeigt: Wenn wir uns organisieren, wenn wir laut sind, wenn wir solidarisch sind, dann verändern wir Europa.“

„Reproduktive Rechte sind Grundrechte. Der Zugang zu sicherer Versorgung mit Schwangerschaftsabbrüchen darf niemals vom Wohnort oder vom Einkommen abhängen", so Schilling.

Mit Freude reagiert auch Meri Disoski, Grüne Frauensprecherin im Nationalrat: „Das ist ein historischer Tag für Frauen in Europa. Mit dieser Entscheidung kommen wir sicheren, wohnortnahen Schwangerschaftsabbrüchen einen entscheidenden Schritt näher. Der Erfolg dieser europäischen Initiative muss jetzt auch in Österreich Bewegung für echte Verbesserungen und volle Selbstbestimmung bringen. Denn massive Versorgungslücken, hohe Kosten und eine Verankerung von Abtreibungen im Strafrecht sind ungewollt Schwangeren schlichtweg unzumutbar. Europa zeigt, dass Fortschritt möglich ist – jetzt darf sich Österreich nicht länger wegducken. Selbstbestimmung lässt sich nicht vertagen – gemeinsam mit vielen Verbündeten werden wir den Druck so lange erhöhen, bis sie für alle Frauen Realität ist.“

Abschließend halten Schilling und Disoski fest:

„Frauenrechte sind nicht verhandelbar. Jetzt braucht es konsequente Umsetzung der Mitgliedstaaten und endlich politische Verantwortung in Österreich. Wir Grüne werden weiterkämpfen, bis jede Frau Zugang zu kostenfreien, legalen und sicheren Schwangerschaftsabbrüchen hat.“