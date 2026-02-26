FPÖ – Kassegger: „Italien läutet Trendwende ein – Strompreise senken statt EU-Klimadiktat!“

Wien (OTS) -

Der freiheitliche Energiesprecher NAbg. Axel Kassegger bezeichnete die jüngst bekannt gewordenen Pläne der italienischen Regierung, die Strompreise durch staatliche Subventionen für Gaskraftwerke zu senken, als „überfälligen Schritt der Vernunft“. Gleichzeitig übte er scharfe Kritik an der Tatenlosigkeit der schwarz-rot-pinken Bundesregierung: „Während Italien endlich aufwacht und die Interessen seiner Bürger schützt, befindet sich die Verlierer-Koalition in Österreich im Tiefschlaf. Das ist ein politischer Offenbarungseid.“

Für Kassegger sei das EU-System der Preisfindung gescheitert: „Die absurde Logik der Merit-Order und die ideologiegetriebenen CO2-Strafsteuern führen dazu, dass unsere heimischen Betriebe untergehen und Familien ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können. Saubere Wasserkraft wird künstlich verteuert, nur weil das teuerste Gaskraftwerk den Preis für alle diktiert. Dieser organisierte Wahnsinn auf Kosten der Bürger muss sofort beendet werden“, so Kassegger.

„Italien läutet mit diesem Schritt eine Trendwende ein – weg vom zersetzenden Klimadiktat, hin zu einer Politik für den Bürger. Der linksgrüne Klimawahn vernichtet unseren Industriestandort, damit Arbeitsplätze, Wohlstand und den gesellschaftlichen Frieden, teilt in jene ein, die frieren, und in jene, die sich die horrenden Stromkosten leisten können. Die Länder Europas haben die Chance, aufzuwachen, und sich gegen die schleichende Verwahrlosung durch eine völlig falsche Klimapolitik zu wehren!“, stellte Kassegger klar.

„Wir Freiheitliche fordern die sofortige Aussetzung der CO2-Bepreisung und eine Reform des Merit-Order-Systems. Energie darf kein Luxusgut sein! Nur eine Bundesregierung mit einem freiheitlichen Volkskanzler Herbert Kickl wird den Mut haben, diesen Irrweg zu beenden und die Interessen Österreichs an die erste Stelle zu setzen!“