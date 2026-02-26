Götze/Grüne zu S34: Hanke muss die Notbremse ziehen

Wien (OTS) -

„Gut, dass das Bundesverwaltungsgericht den Europäischen Gerichtshof angerufen hat“, ist Elisabeth Götze, Verkehrssprecherin der Grünen, zufrieden. Denn laut dem heutigen Urteil des EuGH sind Störungen, die sich auf das für ausreichend erachtete Niveau der Bestände wild lebender Vogelarten erheblich auswirken würden, verboten.

„Gegen die S34 mit der Spange Wörth protestieren seit Jahren zahlreiche Betroffene quer durch die Bevölkerung in der ganzen Region. Bis heute gibt es keine plausible Darstellung des Nutzens dieser Schnellstraße – sie rechnet sich nicht, das weiß auch die Asfinag. Und gleichzeitig würde ein solches Projekt wertvollen Naturraum und landwirtschaftliche Böden unwiederbringlich zerstören. Ein sofortiger Stopp des Bauprojekts ist auch wirtschaftlich sinnvoll, Minister Hanke sollte endlich die Notbremse ziehen“, so Götze.