  • 26.02.2026, 15:12:32
  • /
  • OTS0161

Korosec: „Er war ein geschätzter Gesundheitsratgeber und Lebenshelfer“

Seniorenbundpräsidentin gedenkt Hademar Bankhofer

Wien (OTS) - 

Die Präsidentin des Seniorenbunds, Ingrid Korosec, trauert um Hademar Bankhofer, der 84-jährig verstorben ist: „Er hat als Journalist und Autor mit seinen Tipps für ein gesundes Leben sehr viele Menschen erreicht – weil er nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf heitere Art agiert hat. Viele jetzige Seniorinnen und Senioren haben ihn gern im TV gesehen und im Radio gehört.“ Er habe viel zur Gesundheitsvorsorge beigetragen.

Korosec spricht Hademar Bankhofers Familie ihr Beileid aus.

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SEN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Seniorenbund

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Seniorenbund
Karin Leitner
Telefon: 0664/8170404
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright