Korosec: „Er war ein geschätzter Gesundheitsratgeber und Lebenshelfer“

Wien (OTS) -

Die Präsidentin des Seniorenbunds, Ingrid Korosec, trauert um Hademar Bankhofer, der 84-jährig verstorben ist: „Er hat als Journalist und Autor mit seinen Tipps für ein gesundes Leben sehr viele Menschen erreicht – weil er nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern auf heitere Art agiert hat. Viele jetzige Seniorinnen und Senioren haben ihn gern im TV gesehen und im Radio gehört.“ Er habe viel zur Gesundheitsvorsorge beigetragen.

Korosec spricht Hademar Bankhofers Familie ihr Beileid aus.