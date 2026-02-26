  • 26.02.2026, 14:33:02
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OFAA: Förderungen des Glasfaserausbaus sind ein Muss, um die digitale Zukunft Österreichs sicherzustellen

Wien (OTS) - 

„Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur muss in Österreich mit gezielten Förderungen weiter konsequent vorangetrieben werden. Denn nur so kann Österreich den Weg für eine digitale und zukunftsfähige Wirtschaft mit voller Kraft weiterführen“ – so die Antwort der Open Fiber Austria, OFAA, auf die jüngste Evaluierung zum Breitbandausbau, die im Auftrag des BMWKMS von EcoAustria und WIK Consult erstellt wurde.

„Nur ein leistungsfähiges, offenes Glasfasernetz ist die Grundlage für eine starke Wirtschaft – und der Nährboden für Innovation und Wachstum”, betont einmal mehr OFAA-Präsident Dr. Igor Brusic. „Damit der Ausbau offener Glasfasernetze auch abseits boomender Regionen gelingt, sind bedarfsgerechte Förderungen unabdingbar – dies selbstverständlich mit strengen und transparenten Auflagen. Auch sieht die OFAA keine Verzerrung des Wettbewerbs – ganz im Gegenteil: „Durch gezielte Förderungen, insbesondere im ländlichen Bereich, werden vor allem die kleinen und regionalen Player gestützt und die Wertschöpfung bleibt in Österreich. Hingegen führen Blockaden, bürokratische Hürden und unüberlegte Kürzungen direkt in die Sackgasse.”

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