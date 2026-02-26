KV IT: ÖGB erteilt Streikfreigabe

Wien (OTS) -

Der ÖGB hat der Gewerkschaft GPA die Streikfreigabe für die IT erteilt. Die sechste Verhandlungsrunde für die rund 90.000 Angestellten der Branche ging am 18.02. erneut ergebnislos zu Ende. Seitens der Arbeitgeber wurde bisher kein vertretbares Angebot zur Erhöhung der Gehälter vorgelegt, deshalb werden zwischen 3. und 4. März erstmals österreichweit Warnstreiks abgehalten.

„Wir stehen hinter den Kolleginnen und Kollegen der IT-Branche, die seit für eine faire Anerkennung ihrer Arbeit kämpfen! Nun ist auch die Streikfreigabe erteilt und es werden erstmals Warnstreiks stattfinden“, so Mario Ferrari, Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft GPA. Das aktuelle Angebot der Arbeitgeber liegt bei einer Erhöhung von 2,5% für die Mindestgehälter sowie 2,0% für die IST-Gehaltssumme. Für die Gewerkschaft GPA ist dies weiterhin unzureichend: „Die Beschäftigten warten seit Monaten auf ihren Kollektivvertrag. Die Arbeitgeber müssen den Ernst der Lage endlich erkennen und ihre Vorstellung von einem möglichen Kompromiss deutlich nachbessern, damit eine vertretbare Lösung möglich wird“, appelliert Sandra Steiner, Verhandlungsleitern der Gewerkschaft GPA.

„Wir haben den Arbeitgebern immer wieder Chancen eingeräumt, um faire Verhandlungen zu ermöglichen. Doch auch unsere Geduld hat Grenzen“, betont Steiner weiter. „Die Rückmeldungen aus den Betrieben haben eindeutig gezeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen bereit sind den nächsten Schritt zu setzen. Wir werden gemeinsam dafür kämpfen, dass endlich eine vertretbare Lösung am Verhandlungstisch möglich wird!“, betont die Gewerkschafterin.

Die nächste Verhandlungsrunde wurde für den 10. März vereinbart.