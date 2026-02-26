Mandl: Es braucht massiven Einsatz gegen illegalen Waffenbesitz

Brüssel (OTS) -

"Illegaler Waffenbesitz ist eine große Gefahr für die Sicherheit. Der illegale Waffenhandel aus Kriegs- und Krisengebieten in alle Welt sowie neue Verfahren wie die Möglichkeit zur Herstellung illegaler Waffen im 3D-Druck erfordern den massiven Einsatz gegen illegalen Waffenbesitz und die Lieferwege. Kommissar Magnus Brunner kümmert sich um diese Herausforderungen zeitgerecht und umfassend. Das schützt Menschenleben. Legaler Waffenbesitz bleibt davon unberührt und mitgliedsstaatlich geregelt. Gerade unser Heimatland Österreich hat hier zuletzt einige wichtige Klarstellungen gemacht", betont der österreichische Europaabgeordnete Lukas Mandl, Sicherheitssprecher der ÖVP im Europaparlament, anlässlich des heutigen Vorschlags einer Richtlinie zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Schusswaffen von der Europäischen Kommission. (Schluss)