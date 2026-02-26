Anzahl kardiologischer Eingriffe im Göttlicher Heiland Krankenhaus 2025 gestiegen

Wien (OTS) -

Leistungssteigerung im Bereich invasiver und nicht-invasiver kardiologischer Eingriffe im Jahr 2025

Sichere Versorgung im Herzkatheterlabor und auf der Herzüberwachung

Eröffnung einer Akutambulanz für Rettungen

Im Jahr 2025 kam es im Göttlicher Heiland Krankenhaus zu einem deutlichen Anstieg an invasiven und nicht-invasiven kardiologischen Eingriffen. Dazu zählen Koronarangiographien, die Implantation von Herzschrittmachern und Defibrillatoren, Katheterablationen sowie die umfassende elektrophysiologische Diagnostik.

„Das Kardiologie-Team im Göttlicher Heiland Krankenhaus ist sehr spezialisiert. Wir bieten unseren Patient*innen viel Erfahrung und modernste Technik bei der Diagnostik und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen“, sagt Prim. Dr. Martin Frömmel, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin 3 – Kardiologie. „Unser Vorteil ist, dass wir auch über eine Herzüberwachung verfügen, wo wir Patient*innen nach einem Eingriff notfalls länger beobachten können. In unserem modernen Herzkatheterlabor führen wir unterschiedlichste Herzkatheter-Interventionen durch.“

Leistung und Behandlungsspektrum

Zuletzt verzeichnete die Fachklinik 1.257 Herzkatheter-Untersuchungen (Angiographien und Angioplastien).141 elektrophysiologische Untersuchungen und Ablationen zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen wurden im Vorjahr vorgenommen. 231 Implantationen von Herzschrittmachern und Defibrillatoren (Defi) wurden erfolgreich durchgeführt. Behandelt werden unter anderem Herzschwäche, koronare Herzkrankheit, Herzklappenerkrankungen und Herzrhythmusstörungen.

Moderne Herzkatheter-Untersuchung

Eine Herzkatheteruntersuchung kommt bei Verdacht auf verengte oder verschlossene Herzkranzgefäße – etwa bei koronarer Herzkrankheit oder Herzinfarkt – zum Einsatz. Sie wird mit einer Koronarangiografie, einem speziellen Röntgen-Kontrastverfahren, kombiniert, um die Herzkranzgefäße sichtbar zu machen. Die Untersuchung bietet nicht nur diagnostische, sondern auch unmittelbar therapeutische Möglichkeiten. Bei Bedarf können verengte Gefäße direkt mittels Ballondilatation (PTCA) aufgedehnt und durch den Einsatz eines Stents stabilisiert werden. Modernste Bildgebung erlaubt eine exakte Darstellung des Herzens. Zusätzlich kommen innovative Technologien wie der intravaskuläre Ultraschall und die Druckdrahtmessung zum Einsatz, um Behandlungsentscheidungen noch präziser zu treffen.

Umfassende Betreuung und Herzüberwachung

Die Herzüberwachung ist nach den aktuellsten medizinischen Standards ausgerichtet. Betreut werden Patient*innen mit kardiologischen Erkrankungen, etwa nach Herzinfarkt, bei Herzrhythmusstörungen oder nach invasiven Eingriffen, die eine engmaschige Überwachung der lebenswichtigen Funktionen benötigen.

Akutambulanz für Rettungen

Seit 2025 führt die Abteilung für Kardiologie eine Akutambulanz für Rettungen. Diese besonders ausgestattete Anfahrtsstelle für Rettungen im Göttlicher Heiland Krankenhaus garantiert, dass akute Patient*innen rasch und gut versorgt werden.

Göttlicher Heiland Krankenhaus: Fachklinik für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Neurologie mit Zentrum für Gefäßmedizin und Chirurgie sowie Spezialisierung auf Altersmedizin

Das Krankenhaus bietet eine breite internistische Versorgung mit Schwerpunkten in den Bereichen Angiologie mit multiprofessionellem Gefäßzentrum, Kardiologie inkl. Herzüberwachungsstation und Herzkatheterlabor sowie Diabetologie. Die Neurologie mit Stroke Unit ist auf die Behandlung von Schlaganfall spezialisiert. Die Chirurgie setzt ihre Schwerpunkte auf Bauch-, Gefäß-, Hernien- und Schilddrüsenchirurgie sowie Onkologie, als auch Plastische und Rekonstruktive Chirurgie und führt ein Adipositas- und Lymphologie Zentrum. Die Akutgeriatrie/Remobilisation und die Palliativstation sind seit Jahrzehnten für höchste Expertise in der Versorgung älterer bzw. unheilbar kranker Menschen bekannt. Das Göttlicher Heiland Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. www.khgh.at . Gefördert aus Mitteln des Wiener Gesundheitsfonds.

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Die Vinzenz Gruppe ist eines der größten gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialunternehmen Österreichs. Von der Prävention, über den klinischen Bereich bis hin zu Pflege und Rehabilitation begleiten wir die Menschen in allen Lebensphasen mit einem vielfältigen Angebot und innovativen neuen Lösungen. 1995 von Ordensfrauen mit langer Tradition und Erfahrung in der Krankenpflege gegründet, verbinden wir tief verwurzelte christliche Werte mit jeder Menge Innovationsgeist, um die Gesundheitsversorgung Österreichs in Zeiten der Veränderung ganzheitlich weiterzuentwickeln. Mit rund 10.000 Mitarbeiter*innen in unseren Krankenhäusern, in den zahlreichen Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen sowie mit neuen Angeboten wie unseren Gesundheitsparks begleiten wir immer mehr Menschen immer individueller bei Gesundheitsfragen & Krankheit, analog und digital. Weil wir überzeugt sind, dass in Zukunft die besten Angebote aus der Kraft eines inspirierenden Miteinanders entstehen, betreiben wir immer mehr Angebote gemeinsam mit unseren Partner*innen. Dafür suchen wir laufend neue Kooperationen. Denn eine neue Welt der Gesundheit und des Sozialen, entsteht erst im Miteinander. Ermächtigt die Menschen. Und kommt von Herzen.