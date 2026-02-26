OKTO zum 8. März: alle Folgen von BUSSI RIOT

WIEN BREITENSEE (OTS) -

Am weltweiten Aktionstag für Rechte, Gleichstellung und gegen Diskriminierung von Frauen bietet OKTO ein junges, freches und informatives Programm: Der Community TV Sender wiederholt von 20:00 bis 22:00 Uhr alle acht Folgen von BUSSI RIOT. Die Serie von 15-minütigen Magazinsendungen entstand im Wintersemester 2025/2026 des Studiengangs für Journalismus und Medienmanagement der FHWien der WKW.

Themen der Sendungen sind Frauen in Sport, Kultur, Religion, Politik, Justiz, Medienwelt, männerdominierten Berufen und der Medizin. Die achte und letzte Folge wagt mit „Feminismus der Zukunft“ einen experimentellen Ausblick. In allen Beiträgen kommen ausgewiesene Expertinnen zu Wort. Somit bietet das Magazin einen guten Überblick über aktuelle Themen der Rechte, Gleichstellung und Diskriminierung von Frauen.

Ganz im Jargon der Sendung sagt OKTO dem jungen Team der Redaktion nochmals „BUSSI BABA“ und dankt für den tollen Content für den Community-Sender, der in der OKTOTHEK dauerhaft erhalten bleibt!