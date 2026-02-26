BOKU-Podcast „Planet Shapers“, Folge 13: Grönland – Wo das Eis spricht

Wien (OTS) -

Eine Insel am Rand der Welt steht plötzlich im Scheinwerferlicht der Weltpolitik. Grönland ist mehr als zwei Millionen Quadratkilometer groß, zu rund 80 Prozent von Eis bedeckt und geografisch weit entfernt von den Machtzentren dieser Welt. Und doch rückt Grönland seit rund zehn Jahren immer stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit – ausgerechnet durch den Klimawandel.

Wo einst dichtes Packeis den Weg versperrte, öffnen sich neue Routen: Zuletzt ist der Schiffsverkehr durch die Arktis zwischen China und Europa um 175 Prozent gestiegen. Die vermeintlich unberührte Eisfläche wird zur Bühne geopolitischer Interessen. Für die Gäste der 13. Folge ist Grönland jedoch weit mehr als ein strategischer Schauplatz – es ist Arbeitsplatz, Forschungsfeld und Zuhause.

Die Hosts Astrid Kleber und Bernhard Vosicky nehmen ihre Hörerinnen und Hörer mit dorthin, wo das Eis spricht: von schmelzenden Gletschern und globalen Klimafragen, von Forschung unter Extrembedingungen – aber auch vom ganz normalen Alltag zwischen Supermarktregalen, wagemutigen Fischern und dem feinen grönländischen Humor.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem Fragen

Welche Parallelen gibt es zwischen Grönland und den Alpen?

Wie erleben die Menschen vor Ort den Klimawandel?

Warum ist Grönland ein Schlüsselort der Klimafolgenforschung?

Was zeichnet die Grönländerinnen und Grönländer besonders aus?

Welche Bedeutung hat lokales, indigenes Wissen für die Forschung

Welche Chancen und welche Risiken bringt die neue Aufmerksamkeit für das Land?

Zu Gast im Studio sind:

Barbara Hinterstoisser , arktisreisende Naturwissenschaftlerin

, arktisreisende Naturwissenschaftlerin Bernhard Hynek , Glaziologe

, Glaziologe Brigitta Kammann Danielsen, Pädagogin (aus Grönland zugeschaltet)

Unbedingt reinhören!