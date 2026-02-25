  • 25.02.2026, 21:13:02
  • /
  • OTS0177

SPÖ-Feichtinger: Gesetz zur Lebensmittelbewirtschaftung ist Sicherheitsnetz für den Krisenfall

Gesetzesreform stärkt Vorsorge und lenkt gerechte Verteilung im Krisenfalll

Wien (OTS) - 

Die Reform des Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes, die heute einstimmig im Nationalrat beschlossen wurde, sei ein „Sicherheitsnetz“ für den Krisenfall, sagte SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Elisabeth Feichtinger am Mittwoch im Parlament. Die Lebensmittel-Krisenvorsorge beruhe auf zwei Säulen: Einerseits sei eine Abfrage des Lebensmittelstands umfasst, um strategisch Vorräte aufzubauen, andererseits gehe es um Lenkungsmaßnahmen der öffentlichen Hand und eine faire Verteilung in der Krise. „Wenn die Krise tatsächlich eintritt, übernimmt die öffentliche Hand die Verantwortung. Dann geht es nicht mehr nur um Lagerlisten – dann geht es darum, Lebensmittel gerecht zu verteilen. Dann darf es nicht davon abhängen, wer das dickere Börserl hat. Dann zählt, dass alle Menschen versorgt sind“, so Feichtinger. **

Man habe aus den vergangenen Krisen gelernt, besonders aus der Corona-Pandemie. „Wir haben gesehen, wie verletzlich globale Lieferketten sind. Und wir haben gesehen, dass es immer Einzelne gibt, die versuchen, aus Not Profit zu schlagen“, so Feichtinger. Deshalb enthalte die neue Regelung klare Schutzmechanismen. So zahle der Staat keine Wucherpreise, sondern Entschädigungen orientieren sich an den durchschnittlichen Preisen der letzten zwölf Monate ohne spekulative Preisspitzen, erläutert die SPÖ-Abgeordnete.

Klar sei gleichzeitig auch, dass das wichtigste Fundament unserer Versorgung die Landwirtschaft ist und bleibt: „Eine vielfältige, kleinstrukturierte, nachhaltige Landwirtschaft ist wie ein starkes Wurzelwerk. Sie hält auch dann stand, wenn der Wind stärker wird. Regionale Kreisläufe geben Stabilität. Vielfalt schafft Resilienz.“ (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ-Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: [email protected]
Website: klub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright