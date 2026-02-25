NÖ Jungunternehmertag 2026: Junge Unternehmer:innen setzen starkes Zeichen für die Wirtschaft von morgen

St. Pölten (OTS) -

Neue Impulse, starke Netzwerke und viel Unternehmergeist beim 14. Jungunternehmertag: Rund 400 Jungunternehmer:innen aus ganz Niederösterreich kamen zum größten Netzwerktreffen der Jungen Wirtschaft NÖ ins WIFI NÖ.

Rund 400 Jungunternehmer:innen, Gründer:innen und Interessierte nutzten den 14. Jungunternehmertag der Jungen Wirtschaft NÖ im WIFI St. Pölten, um sich neue Impulse zu holen, Kontakte zu knüpfen und Motivation zu tanken. Unter dem Motto „Vernetzen, inspirieren, durchstarten“ zeigte sich: Niederösterreichs junge Wirtschaft steckt voller Energie, Mut und Zukunftsgeist.

„Ich bin immer begeistert, zu sehen, wie viel Leidenschaft und Innovationskraft in unseren jungen Unternehmerinnen und Unternehmern steckt“, betont WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. „Diese Generation ist mutig, international vernetzt und gleichzeitig tief in ihrer Region verwurzelt. Dieser Mix macht sie zukunftsfit für kommende Herausforderungen. Die Junge Wirtschaft ist damit ein starkes Fundament für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes.“

JW NÖ-Vorsitzender Patrick Mayer zeigte sich begeistert von der starken Präsenz der NÖ Jungunternehmer:innen in St. Pölten: „Ohne euch gebe es diesen Tag gar nicht. Ihr seid mutig. Ihr habt euch entschieden, nicht zu warten, sondern zu gestalten. Genau das ist Unternehmertum. Ihr bringt neue Ideen, frischen Unternehmergeist und echte Innovationskraft in unsere Wirtschaft. Ihr lebt Unternehmertum mit Herz, Tatkraft und Weitblick – genau das braucht es, um die Wirtschaft von morgen zu gestalten.“

Die Teilnehmenden erwartete ein abwechslungsreiches Programm mit inspirierenden Keynotes von Moderatorin und Unternehmerin Elke Rock, Gründer und Ex-Profisportler Peter Hackmaier sowie Investor und Unternehmer Heinrich Prokop. Dazu kamen individuelle Beratungen von Expert:innen, praxisnahe Erfolgsimpulse und der bereits traditionelle Zukunftstalk mit WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, JW NÖ-Vorsitzendem Patrick Mayer und UBIT NÖ-Obmann Mathias Past.

Neben inspirierenden Inputs stand aber vor allem das Netzwerken im Mittelpunkt – etwa beim beliebten Netzwerk-Bingo und beim Speed-Networking. Für die aktivsten Kontaktknüpfer:innen gab es attraktive Preise zu gewinnen.