  • 24.02.2026, 19:18:32
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  • OTS0141

AVISO - Mittwoch, 25.02.2026, 12 Uhr Pressekonferenz: StVO-Novelle gelangt in den parlamentarischen Prozess

u.a. mit Mobilitätsminister Hanke und den Verkehrssprechern der Regierungsparteien

Wien (OTS) - 

Wir laden die Vertreter:innen der Medien ein zur Präsentation der geplanten StVO-Novelle, die nach intensiver Begutachtung und Beschluss der Regierungsvorlage im Ministerrat ihren Weg ins Parlament findet. Mobilitätsminister Peter Hanke wird gemeinsam mit den Verkehrssprechern der drei Koalitionsparteien die Eckpunkte der Regierungsvorlagen erläutern. Dr. Harald K. Widhalm, MBA, Facharzt für Unfallchirurgie, Orthopädie und Traumatologie, wird darlegen, welche Bedeutung die geplanten Maßnahmen für die Prävention von Unfallverletzungen haben.

Zeit:

Mittwoch, 25. Februar 2026 um 12:00 Uhr

Ort:

Österreichisches Parlament, Auditorium (Erdgeschoss),

Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Gesprächspartner:

  • Peter Hanke, Mobilitätsminister

  • Joachim Schnabel, Verkehrssprecher ÖVP

  • Wolfgang Moitzi, Verkehrssprecher SPÖ

  • Dominik Oberhofer, Verkehrssprecher NEOS

  • Dr. Harald K. Widhalm, MBA, Facharzt für Unfallchirurgie, Orthopädie und Traumatologie

Wir bitten um Anmeldung bis Mittwoch, 25.02.2026, 10 Uhr an [email protected] oder +43 1/40110-3570.

Link zum Livestream: facebook.com/sozialdemokratie/live

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