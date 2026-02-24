  • 24.02.2026, 17:07:32
  • /
  • OTS0139

NEOS: FPÖ verliert sich immer weiter in ihrer eigenen Märchenwelt

Hoyos: „Die Außenministerin sorgt für Österreichs Sicherheit, die dubiosen Geldkoffer sind bei der FPÖ zu Hause.“

Wien (OTS) - 

„Die FPÖ verliert sich immer weiter in ihrer eigenen Märchenwelt. Dass es laut Hafenecker vermeintliche Gerüchte gebe, wonach NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger mit Geldkoffern in die Ukraine reise, kann leicht aufgeklärt werden: Das ist kein Gerücht, das sind glatte Fake News der Freiheitlichen Partei“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos.

Anstatt den Menschen täglich neue blaue Märchen aufzutischen, sollte sich die FPÖ lieber mit ihrer eigenen Vergangenheit beschäftigen. Hoyos: „Es war der FPÖ-Chef, der tatsächlich mit Geldkoffern durch Österreich gegondelt ist. Es war die FPÖ, die mit Steuergeld Goldbarren gekauft hat. Es war die FPÖ, die Österreich von der ‚Krone‘ abwärts an Russland verkaufen wollte.“

„Würde die FPÖ für Transparenz stehen, könnte sie bei sich anfangen und ihre eigenen Konten offenlegen. Immerhin bestehen hier tatsächlich hartnäckige Gerüchte, dass sie im Rahmen des ‚Freundschaftsvertrages‘ mit Russland, Geld aus Moskau erhält.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS - Das Neue Österreich
Presseabteilung
0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
[email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NEOS - Das Neue Österreich

Rückfragen & Kontakt

NEOS - Das Neue Österreich
Presseabteilung
0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
[email protected]

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright