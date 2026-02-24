Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) wertet den Beschluss des FTI-Pakts 2027–29 als wichtiges Signal

Wien (OTS) -

Die Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) begrüßt den heutigen Beschluss der österreichischen Bundesregierung zum neuen Forschungs-, Technologie- und Innovationspakt (FTI-Pakt 2027–2029) mit einem Gesamtvolumen von rund 5,5 Milliarden Euro zur Stärkung des Wissenschafts- und Forschungsstandorts Österreich.

„ Wir sehen es als ausgesprochen positiv, dass die Politik die Bedeutung von Forschung und Innovation als zentrale Zukunftsressourcen für Österreich anerkennt – gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten “, so Elvira Welzig und Marisa Radatz, die beiden Geschäftsführerinnen der Ludwig Boltzmann Gesellschaft. „ Forschung schafft nachhaltigen Fortschritt für unsere Gesellschaft – insbesondere für Life Sciences, Medizin und Gesundheit und sichert im Land Arbeitsplätze für hoch innovative Forscher:innen. Ein verlässlicher FTI-Pakt ist entscheidend, um Spitzenforschung voranzutreiben, technologische Durchbrüche zu ermöglichen und wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in gesellschaftlichen Nutzen umzuwandeln. “

Die LBG ist als außeruniversitäre Forschungsorganisation mit ihren interdisziplinären Ludwig Boltzmann Instituten ein zentraler Player für die Umsetzung der wissenschaftlichen Ziele des FTI-Pakts. Mit Klinischen Forschungsgruppen leistet die LBG einen Beitrag zu modernster Medizin. Die LBG versteht Wissenschaft konsequent als gesellschaftlichen Auftrag – Science for Society.