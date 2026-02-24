Mietervereinigung aktualisiert Webauftritt und Design

Wien (OTS) -

Die Mietervereinigung Österreichs hat ihren Auftritt überarbeitet. Die Website wurde grundlegend neu entwickelt und das Design der größten Mieterschutzorganisation des Landes mit einem neuen Logo und einer frischen Farbpalette modernisiert. Ziel des Redesigns war es, ein prägnantes Branding zu schaffen, das in allen Anwendungen konsistent und wiedererkennbar ist.

Im Zentrum der Neugestaltung der Webseite stand verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Die neue, barrierefreie Seite verkürzt Ladezeiten und ist für die Nutzung mit mobilen Endgeräten optimiert. Mitglieder und Interessierte finden sich nun intuitiver zurecht und gelangen rascher zu Informationen und Dienstleistungen.

Für Mitglieder stehen außerdem neue Services zur Verfügung: Die neue Online-Terminvergabe ermöglicht es, bequem von zu Hause aus Beratungstermine zu buchen. Zusätzlich können Unterlagen direkt hochgeladen werden, was den Beratungsprozess beschleunigt. Mitglieder können sich nun online über den aktuellsten Stand ihrer Verfahren informieren. Aktualisierte Rechner – etwa für Betriebskosten oder Altbaumieten – liefern Richtwerte auf Basis aktueller Daten und der geltenden Rechtslage.

„Die neue Homepage bietet nicht nur ein neues Design, sondern auch erweiterte Services und Funktionalität", erklärt Georg Niedermühlbichler, Präsident der Mietervereinigung. „Wir kombinieren unsere langjährige Expertise mit moderner Technologie, um unseren Mitgliedern noch besseren Service und allen Interessierten wichtige Informationen zu bieten."

Die neue Homepage ist ab sofort unter www.mietervereinigung.at erreichbar. Alle bisherigen Zugangsdaten behalten ihre Gültigkeit.