  • 24.02.2026, 13:53:32
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SPÖ-Oberrauner zu FTI-Pakt 2027–2029: Starkes Signal für Innovation, Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit

Wien (OTS) - 

„Der heute im Ministerrat präsentierte Forschungs-, Innovations- und Technologiepakt (FTI-Pakt) 2027–2029 setzt ein kraftvolles Zeichen für Österreichs Zukunft. Trotz angespannter Budgets werden 5,5 Milliarden Euro in Forschung, Technologie und Innovation investiert“, zeigt sich die SPÖ-Sprecherin für Forschung, Innovation und Technologie, Petra Oberrauner, erfreut. Für sie ist klar: „Forschung und Innovationskraft sind das Fundament unseres Wohlstands. Mit diesem Pakt investieren wir gezielt in gute Arbeitsplätze, nachhaltige Wertschöpfung und echten Fortschritt für unser Land.“ ****

Der Pakt gebe dem Forschungsstandort Österreich Rückenwind, um Zukunft aktiv zu gestalten und seine Stärken auch in Europa selbstbewusst einzubringen. „Österreich verfügt über herausragendes Know-how in Industrie und Spitzenforschung. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für mehr technologische Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Europas“, so Oberrauner.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den 2,6 Milliarden Euro für die Schlüsseltechnologieoffensive im Rahmen der Industriestrategie 2035. „Mit Projekten wie CHAMP-ION – Europas erster Test- und Produktionslinie für besonders leistungsfähige Quantenchips unter der Leitung der Silicon Austria Labs – zeigen wir, dass Österreich bei wichtigen Zukunftstechnologien ganz vorne mit dabei ist“, betont Oberrauner. „Die neue AI Factory, die unseren Unternehmen und Forschungseinrichtungen Zugang zu europäischen Supercomputern eröffnet, ist ein wichtiger Schritt. So bauen wir unsere technologische Stärke weiter aus. Der FTI-Pakt ist damit ein klares Versprechen: Österreich investiert heute entschlossen in die Stärke von morgen“, betont die Abgeordnete abschließend (Schluss) eg/ls

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