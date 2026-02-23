AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 10.00 Uhr

Wien (OTS) -

Morgen, Dienstag 24. Februar 2026, um 10.00 Uhr tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Vor der Sitzung finden Doorsteps und im Anschluss wie üblich ein Pressefoyer statt.



Termine für Medien:



9.45 Uhr

DOORSTEPS mit Bundesminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und Bundesminister Christoph Wiederkehr (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)

ca. 11.00 Uhr

PRESSEFOYER mit Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr und ab 10.15 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).