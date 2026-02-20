  • 20.02.2026, 14:26:32
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Zadić/Grüne: Schutz unserer Kinder geht immer vor!

Grüne betonen Wichtigkeit laufender Kontrollen und fordern strenges Lieferkettengesetz

Wien (OTS) - 

„Der Schutz unserer Kinder und deren Gesundheit muss immer vorgehen“, fordert Alma Zadić, Konsumentenschutzsprecherin der Grünen, nachdem es zu weiteren Rückrufaktionen von Kinderspielzeug aus China gekommen ist. „Diese Vorfälle zeigen, wie wichtig es in einer globalisierten Welt ist, Produkte streng zu kontrollieren. Zu unserer eigenen Sicherheit und speziell der unserer Kinder“, so Zadić weiter.

Über bestehende Kontrollen hinaus wiederholt die Sprecherin für Konsumentenschutz eine langjährige Forderung der Grünen: „Dass nun weitere Produkte zurückgerufen werden müssen, zeigt wie wichtig konsequente und strengere Marktüberwachung ist. Denn diese Produkte dürfen gar nicht erst auf den Markt kommen. Das zeigt auch klar auf: Wir brauchen ein strenges Lieferkettengesetz, das solche Missstände von vornherein verhindert. Jedes Blockieren und Aufweichen dieser Maßnahmen gefährdet die Sicherheit und Gesundheit unserer Kinder!“

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