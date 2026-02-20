Spitzenplatz für Österreich: MSCA-Erfolg bringt 12,6 Millionen Euro ins Land

Wien (OTS) -

Österreichs Forschungseinrichtungen zählen im aktuellen Call der „Marie Skl̸odowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships 2025“ zu den europaweit erfolgreichsten Teilnehmenden. Mit einer Erfolgsquote von 13,1 Prozent liegt Österreich im Vergleich der 27 EU-Mitgliedstaaten an der Spitze; nur die assoziierte Schweiz weist eine noch höhere Erfolgsquote auf. Insgesamt werden voraussichtlich 56 exzellente Forschende mit ihren Projekten und einem Fördervolumen von rund 12,66 Millionen Euro nach Österreich geholt – das sind um 16 Projekte bzw. 40 Prozent mehr als im Jahr 2024.

Im MSCA Postdoctoral Fellowships Call 2025 wurden europaweit 17.066 Projektanträge eingereicht, ein Plus von 65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Davon können 1.610 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 404 Millionen Euro gefördert werden, was einer durchschnittlichen Erfolgsquote von 9,6 Prozent entspricht. Aus Österreich wurden 429 Projekte evaluiert – eine Zunahme von 74 Prozent im Vergleich zu 2024.

Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, gratuliert den erfolgreichen Forscherinnen und Forschern: „Der Erfolg bei den MSCA Postdoctoral Fellowships zeigt, wie stark und international unsere Forschung aufgestellt ist. Postdoktorandinnen und Postdoktoranden bringen neue Ideen, neue Perspektiven und Innovation in unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Dass sich so viele Projekte im hochkompetitiven europäischen Umfeld durchsetzen konnten, ist ein klares Zeichen für die hohe Qualität der Forschung in Österreich. Es unterstreicht zudem, dass Österreich ein attraktiver Ort für Forscher:innen aus aller Welt ist.“

Breite fachliche Streuung und starke Beteiligung heimischer Institutionen

Die 56 geförderten Projekte decken ein breites Spektrum an wissenschaftlichen Disziplinen ab. Nach Bewertungs-Panels ergibt sich folgende Verteilung:

Social Sciences and Humanities: 32,1 % (18 Projekte)

Life Sciences: 26,9 % (15 Projekte)

Environment: 12,5 % (7 Projekte)

Informatics & Engineering: 7,1 % (4 Projekte)

Chemie: 7,1 % (4 Projekte)

Physik: 8,9 % (5 Projekte)

Mathematik: 3,6 % (2 Projekte)

Economic Sciences: 1,8 % (1 Projekt)

Insgesamt konnten 17 verschiedene österreichische Organisationen erfolgreich Projekte einwerben. Die forschungsstärksten Einrichtungen in dieser Ausschreibungsrunde sind:

Universität Wien: 17 Projekte

Institute of Science and Technology Austria (ISTA): 7 Projekte

Universität Graz: 7 Projekte

Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW): 4 Projekte

Universität für Bodenkultur Wien (BOKU): 3 Projekte

Universität Innsbruck: 3 Projekte

Hohe Qualität auch jenseits der Fördergrenze

Zusätzlich zu den geförderten Projekten werden 246 aus Österreich eingereichte Anträge mit einem „Seal of Excellence“ ausgezeichnet. Dieses Gütesiegel erhalten Projekte, die in der Begutachtung mindestens 85 von 100 Punkten erreichen, aber aufgrund des begrenzten Budgets keine Förderung erhalten können. Das mit diesen exzellent beurteilten, aber nicht geförderten Projekten verbundene Antragsvolumen beläuft sich auf rund 55,5 Millionen Euro.





Internationale Mobilität und Attraktivität der USA

Bei den „Outgoing Global Fellowships“, in deren Rahmen Postdoktorandinnen und Postdoktoranden von Europa in Drittstaaten wechseln, sind die USA trotz der aktuellen geopolitischen Lage weiterhin das mit Abstand attraktivste Zielland. Insgesamt 96 geförderte Projekte sind mit einem Forschungsaufenthalt in den Vereinigten Staaten verbunden. Dahinter folgen Kanada (20 Projekte), Australien (15 Projekte) und Brasilien (7 Projekte).

Umgekehrt verzeichnete die Ausschreibung 2025 im Vergleich zu früheren Ausschreibungen einen deutlichen Anstieg der Anträge von Forschenden mit Sitz außerhalb der EU - rund 50 % der Anträge stammten von Forschenden, die außerhalb der EU ansässig sind.

Allerdings wurden im Rahmen des Calls auch 997 Anträge von Forschenden aus den USA eingereicht, die an eine Institution in Europa kommen wollten, im Vergleich zu 454 im Jahr 2024.

Beratung und Unterstützung durch die FFG

Für Forschende, die sich für die Teilnahme an künftigen MSCA-Ausschreibungen interessieren, bietet die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) als Nationale Kontaktstelle (National Contact Point, NCP) umfassende Unterstützung. Das Serviceangebot umfasst Informationsveranstaltungen, Webinare, individuelle Beratungen, Trainings zur Antragstellung sowie Feedback zu Projektanträgen.

Weitere Informationen zu den MSCA Postdoctoral Fellowships und den Unterstützungsleistungen der FFG finden Sie auf der FFG-Website unter:

Horizon Europe: Marie Skl̸odowska-Curie Maßnahmen | FFG