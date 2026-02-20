Stockende Verhandlungen bringen erstmals Warnstreik in der IT-Branche

Wien (OTS) -

Nachdem auch in der sechsten Verhandlungsrunde für die rund 90.000 Angestellten der IT keine Einigung erzielt werden konnte, haben die Betriebsratsvorsitzenden der Branche nun beschlossen ein klares Zeichen in den Betrieben zu setzen. Zwischen 3. und 4. März werden erstmals Warnstreiks in der IT-Branche stattfinden.

„Wir haben immer wieder versucht eine Lösung am Verhandlungstisch zu ermöglich, doch das funktioniert nur, wenn auch tatsächlich beide Seiten daran interessiert sind“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA. Stattdessen wurden die Verhandlungen fünf Runden lang mangels Angebot der Arbeitgeber:innen verzögert und nun ein Minimalangebot vorgelegt. „Die Arbeitgeber müssen ihre Vorstellungen von einem möglichen Kompromiss deutlich nachbessern, damit eine vertretbare Lösung möglich wird“, betont die Gewerkschafterin weiter.

Bei der heutigen Betriebsratsvorsitzenden-Konferenz habe man deshalb gemeinsam beschlossen erstmals Warnstreiks in der IT-Branche abzuhalten: „Die Rückmeldungen aus den Betrieben waren überwältigend. Die Kolleginnen und Kollegen stehen hinter ihrem Verhandlungsteam und setzen den nächsten Schritt, um für eine faire Anerkennung ihrer Arbeit zu kämpfen!“ betont Steiner in Bezug auf die geplanten Warnstreiks.

Mit der jüngsten Demonstration der Gewerkschaft GPA vor der Wirtschaftskammer habe man bereits einmal gezeigt, dass der Druck der Beschäftigten wirkt: „Dank dem Einsatz aller Kolleginnen und Kollegen liegt nun erstmals ein Angebot zur Erhöhung der IST-Gehälter vor. Jetzt werden wir gemeinsam dafür kämpfen, dass endlich eine vertretbare Lösung am Verhandlungstisch möglich wird!“, so die Gewerkschafterin abschließend.