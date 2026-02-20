Das mumok lädt am 1. März zum Kinderaktionstag

Wien (OTS) -

Das mumok lädt am Sonntag, 1. März 2026, von 10 bis 18 Uhr zum Kinderaktionstag ein: Das gesamte Museum wird zur kreativen Spielwiese für junge Besucher*innen und ihre Familien. Viel Platz zum Tanzen und Zeichnen gibt es beim Disco Drawing im mumok kino. Kleine Detektiv*innen, die sich lieber auf eine knifflige Spurensuche begeben möchten, können im Rahmen der Rätselrallye das Museum erkunden. Im Bilderbuchkino haben Kinder die Möglichkeit in die Werke von Künstlern aus der mumok Sammlung einzutauchen. Im Offenen Atelier kann nach Lust und Laune mit jeder Menge bunter Farben gemalt, mit kinetischem Sand modelliert und mit Bausteinen Fantasiestädte errichtet werden.

Ob Hund, Blume, Papagei, Löwe oder Zauberschwert – zum Abschied bastelt unser Ballonkünstler für jedes Kind einen Wunsch-Luftballon und Ausstellungsplakate dürfen ebenfalls mit nach Hause genommen werden.

Freier Eintritt für Kinder und 2 Begleitpersonen.



Detailliertes Programm am Sonntag, 1. März 2026 10 - 18 Uhr

Offenes Atelier

Mit kinetischem Sand Skulpturen modellieren, mit Bausteinen die Stadt der Träume bauen oder mit Gouache Farben die Eindrücke des Tages aufs Papier bringen - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Disco Drawing mit Live-Visuals

Musik im Ohr, viele bunte Stifte in der Hand und ein Raum voller Papier. Let’s draw! Das mumok kino verwandelt sich am Kinderaktionstag in eine Tanzfläche und Böden und Wände werden zu gigantischen Leinwänden. Die Stimmen und Geräusche im Raum werden eingefangen, in eine Live-Visualisierung umgewandelt und an die Wände projiziert.

Rätselrallye

Junge Detektiv*innen erkunden die Ausstellung Nie endgültig! Das Museum im Wandel und beantworten dabei jede Menge kniffliger Fragen. Einen Preis erhält, wer am Ende das richtige Lösungswort nennt.

Bilderbuchkino: Es war einmal ...

Im Bilderbuchkino tauchen Kinder in die Lebensgeschichten und Werke von Paul Klee, Henri Matisse und Alexander Calder ein. Danach gestalten die Kinder ihr eigenes Kunstwerk aus Farben, Formen und buntem Papier.

Malen mit Licht

Im mumok kino experimentieren die kleinen Besucher*innen mit Licht und schaffen entweder gemeinsam mit der ganzen Familie Kunstwerke auf den Leuchtstaffeleien oder jede*r ganz für sich auf den fluoreszierenden Light-Tablets.

Ausführliche Infos unter: https://www.mumok.at/kalender/mumok-kinderaktionstag-maerz-2026

Kinderaktionstag im mumok

Von Disco Drawing bis Rätselrallye - kreatives Mitmachprogramm für Kinder und Familien bei freiem Eintritt

Datum: 01.03.2026, 10:00 Uhr - 01.03.2026, 18:00 Uhr

Art: Allgemeine Termine

Ort: mumok - Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien

Museumsplatz 1

1070 Wien

Österreich

URL: https://www.mumok.at/kalender/mumok-kinderaktionstag-maerz-2026