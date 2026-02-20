  • 20.02.2026, 09:52:32
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FPÖ – Vilimsky: „EU erhöht Ausgaben für Privatjets – Der Wahnsinn kennt in Brüssel keine Grenzen!“

EU erhöht ihre Ausgaben für Privatjets um drei Millionen Euro

Wien (OTS) - 

„Das ist nichts anderes als blanker Hohn gegenüber den Steuerzahlern in Europa: Während breite Teile der Bevölkerung unter Rekordinflation, steigenden Lebenshaltungskosten und wachsender Abgabenlast leiden, plant die EU laut aktuellen Politico-Berichten, bis zu rund 16 Millionen Euro für Privatjet-Flüge auszugeben. Das entspricht einer Erhöhung um etwa drei Millionen Euro gegenüber dem vorherigen Vierjahreszeitraum und liegt rund fünf Millionen Euro über dem Niveau von 2021. Wer den Menschen Verzicht predigt und gleichzeitig selbst Millionen für Luxusreisen verprasst, offenbart eine erschreckende Abgehobenheit und moralische Bankrotterklärung“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament.

„Hier zeigt sich einmal mehr, wie in Brüssel Politik gemacht wird. Während man den Mitgliedsstaaten Sparsamkeit einmahnt und immer neue Belastungen beschließt, genehmigt man sich selbst zusätzliche Millionen für Privatjet-Flüge. Das ist kein Einzelfall, sondern bezeichnend für den Umgang der EU-Spitze mit dem Geld der Steuerzahler. Wer so handelt, hat den Bezug zur Realität längst verloren“, sagte Vilimsky.

Abschließend forderte Vilimsky ein sofortiges Umdenken und volle Transparenz: „Die EU darf kein Selbstbedienungsladen für abgehobene Funktionäre sein. Solche Luxusausgaben gehören gestoppt statt erhöht. Wer in Zeiten allgemeiner Belastung Millionen für Privatjets freigibt, demonstriert, wie wenig Respekt man vor dem hart erarbeiteten Geld der Bürger hat.“

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