Rektor Peter Granig steht aus persönlichen Gründen für keine weitere Funktionsperiode zur Verfügung

Villach (OTS) -

Im Juni 2026 finden an der FH Kärnten die Rektoratswahlen statt. Das neu gewählte Kollegium sowie das künftige Rektorat werden ihre Funktionen mit 1. Oktober 2026 aufnehmen.

Der bisherige Rektor Peter Granig hat bekannt gegeben, dass er nach insgesamt zwölf Jahren engagierter und erfolgreicher Tätigkeit im Rektorat (von 2014 bis 2016 als Vizerektor, von 2016 bis 2026 als Rektor sowie ab 2022 als Prokurist und Mitglied der Geschäftsführung) aus persönlichen Gründen für keine weitere Funktionsperiode zur Verfügung stehen wird.

Als bislang am längsten amtierender Rektor der FH Kärnten hat er mit großem Engagement, strategischem Weitblick und unter dem Leitmotiv „Gemeinsam mehr erreichen“ die Entwicklung der Hochschule maßgeblich geprägt. In enger Zusammenarbeit mit dem gesamten Team konnten zahlreiche zukunftsweisende Projekte umgesetzt und nachhaltige Impulse gesetzt werden.

Zentrale Erfolge der vergangenen Jahre:

Verdoppelung der Studierendenzahlen im Zeitraum 2014 bis 2026 auf mittlerweile rund 4.700 Studierende (inklusive Weiterbildungslehrgänge).

im Zeitraum 2014 bis 2026 auf mittlerweile rund 4.700 Studierende (inklusive Weiterbildungslehrgänge). Einrichtung von Promotionsmöglichkeiten für Studierende und Mitarbeiter*innen in Kooperation mit der TU Graz, Universität Klagenfurt und europäischen Universitäten

für Studierende und Mitarbeiter*innen in Kooperation mit der TU Graz, Universität Klagenfurt und europäischen Universitäten Etablierung leistungsstarker Forschungsgruppen und Forschungszentren sowie eine Vervierfachung des Forschungsvolumens von 2,6 Mio. Euro (2014) auf rund 10 Mio. Euro (2025).

sowie eine Vervierfachung des Forschungsvolumens von 2,6 Mio. Euro (2014) auf rund 10 Mio. Euro (2025). Fokus auf Exzellenz und Qualität in Lehre, Forschung und Weiterbildung

in Lehre, Forschung und Weiterbildung Mitgründung einer European University Allianz und erfolgreiche Positionierung der FH im europäischen Hochschulraum.

Diese Entwicklungen waren nur durch die konstruktive Zusammenarbeit mit dem engagierten Kollegium, den Mitarbeiter*innen sowie zahlreichen Partnern und Stakeholdern möglich. Peter Granig betont ausdrücklich, dass die erreichten Meilensteine das Ergebnis einer gemeinsamen Teamleistung sind.

Ein besonderer Höhepunkt war die Ernennung der FH Kärnten zur European University im Jahr 2024 als einzige österreichische Hochschule durch die Europäische Kommission. Damit ist die FH Kärnten noch stärker in die europäische Wissensgesellschaft eingebunden und aktiv an aktuellen wissenschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Innovationsprozessen beteiligt. Für Studierende eröffnen sich dadurch neue Möglichkeiten: Innerhalb der Allianz können sie künftig an acht weiteren europäischen Hochschulen studieren und von einem erweiterten internationalen Bildungsangebot profitieren.

Diesem Thema wird sich Peter Granig auch künftig weiter widmen. Ab Oktober 2026 übernimmt er den Verantwortungsbereich der Internationalisierung und wird in dieser Funktion die Internationalisierungsstrategie und die Weiterentwicklung der European University weiterhin maßgeblich begleiten.

Der Vorstand und die Geschäftsführung der FH Kärnten bedanken sich herzlich für die langjährige verantwortungsvolle Führung, das außerordentliche Engagement und die wertvollen Impulse, die weit über die Funktionsperiode hinaus Wirkung zeigen werden.