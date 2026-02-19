- 19.02.2026, 16:25:02
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ÖVP-Gödl ad Werner Herbert: Mit knapp 19.000 Euro im Monat lässt sich‘s leicht schimpfen
Werner Herbert verdient drei Gehälter als Nationalrat, als freigestellter Polizeipersonalvertreter und als Bürgermeister
“Es ist erschreckend, wie bei der FPÖ mit zweierlei – oder im Fall von Werner Herbert dreierlei – Maß gemessen wird. Während er sich in Dauerschleife als Vertreter der Polizistinnen und Polizisten inszeniert, kassiert er insgesamt fast 19.000 Euro im Monat – bestehend aus seinem Gehalt als Nationalratsabgeordneter, als vom Dienst freigestellter Polizei-Personalvertreter für die FPÖ-nahe AUF und als Bürgermeister der Marktgemeinde Enzersdorf an der Fischa. Doch auch reflexartige Presseaussendungen aus der FPÖ-Medienfabrik ändern nichts an der Tatsache, dass die FPÖ weitere 15 Polizistinnen und Polizisten in den U-Ausschuss laden will und ihre professionelle Arbeit damit öffentlich in Zweifel stellt. Mit beherztem Einsatz für unsere Polizei hat das nichts zu tun”, so ÖVP-Sicherheitssprecher Ernst Gödl. (Schluss)
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