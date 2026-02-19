ÖVP-Gödl ad Werner Herbert: Mit knapp 19.000 Euro im Monat lässt sich‘s leicht schimpfen

Wien (OTS) -

“Es ist erschreckend, wie bei der FPÖ mit zweierlei – oder im Fall von Werner Herbert dreierlei – Maß gemessen wird. Während er sich in Dauerschleife als Vertreter der Polizistinnen und Polizisten inszeniert, kassiert er insgesamt fast 19.000 Euro im Monat – bestehend aus seinem Gehalt als Nationalratsabgeordneter, als vom Dienst freigestellter Polizei-Personalvertreter für die FPÖ-nahe AUF und als Bürgermeister der Marktgemeinde Enzersdorf an der Fischa. Doch auch reflexartige Presseaussendungen aus der FPÖ-Medienfabrik ändern nichts an der Tatsache, dass die FPÖ weitere 15 Polizistinnen und Polizisten in den U-Ausschuss laden will und ihre professionelle Arbeit damit öffentlich in Zweifel stellt. Mit beherztem Einsatz für unsere Polizei hat das nichts zu tun”, so ÖVP-Sicherheitssprecher Ernst Gödl. (Schluss)