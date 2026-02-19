FPÖ – Hafenecker: „Befeuerung linksradikaler Hetzkampagne gegen Akademikerball durch SPÖ-Schatz und Grünen Hammer ist verantwortungslos!“

Wien (OTS) -

„Dass die SPÖ-Abgeordnete Schatz und ihr grünes Pendant Hammer in die linksradikale Hetz- und Diffamierungskampagne gegen den Wiener Akademikerball einstimmen, offenbart nicht nur ihr bedenkliches Demokratieverständnis, sondern ist gerade in Zeiten linksextremistischer Gewalteskalation verantwortungslos“, übte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA scharfe Kritik an Aussagen von Schatz und Hammer.

Erst vor wenigen Tagen sei in Lyon in Frankreich ein junger Student von einem linksextremen Mob angegriffen und ermordet worden: „Von den beiden linken Abgeordneten habe ich dazu kein einziges Wort des Bedauerns geschweige denn einen Aufruf zur Deeskalation in Richtung der linken Ballgegner-Demonstrationen gehört, die in der Vergangenheit durch ihre Gewaltbereitschaft aufgefallen sind. Ganz im Gegenteil, Schatz und Hammer gießen lieber mit derartig jenseitigen Aussagen und ihren Verschwörungstheorien Öl ins Feuer. Wenn es daher morgen zu Eskalationen bei diesen linken Demonstrationen kommt, dann tragen sie die politische Mitverantwortung dafür!“

Hafenecker ist seit vielen Jahren selbst regelmäßig Gast am Wiener Akademikerball und ist dort noch keinem Extremisten begegnet. „Sehr wohl bin ich aber bei der Anreise zur Hofburg wie viele andere Ballbesucher bereits in Situationen geraten, in denen man um Leib und Leben fürchten musste, wenn etwa linksextremistische Demoteilnehmer Absperrungen durchbrochen und versucht haben, Taxis anzugreifen. Nur durch das engagierte Einschreiten der Polizei konnte dabei Schlimmeres verhindert werden. Das ist das hässliche Gesicht dieser selbsterklärten Antifaschisten, von dem linke Ideologen wie Schatz und Hammer nichts hören wollen und damit den Linksextremismus verharmlosen“, schilderte der freiheitliche Generalsekretär.

Für den Fall, dass sich Schatz und Hammer selbst ein Bild vom Akademikerball und seinen Besuchern machen wollen, sprach NAbg. Christian Hafenecker, MA an die beiden ein Angebot aus: „Ich lade Sie zum Besuch des Balles ein und anschließend schauen wir uns die Demonstrationen dagegen an. Dabei wird dann sehr schnell klar werden, wo die Demokraten, die Verteidiger der Grund- und Freiheitsrechte sind, und wo sich linksextreme Antifa, hasserfüllte Linksideologen und von Verbotsfantasien gegenüber Andersdenkenden berauschte Radikale aufhalten – Erstere nämlich in der Hofburg, Zweitere auf den Straßen davor!“