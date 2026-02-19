  • 19.02.2026, 15:06:02
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  • OTS0119

WKÖ-Trefelik: KV-Einigung für Handelsarbeiter:innen erzielt, vida hat WKÖ-Angebot letztlich akzeptiert

KV-Löhne steigen – analog zu den Handelsangestellten – um 2,55 Prozent

Wien (OTS) - 

Nach ungewöhnlich langen Verhandlungen zum Kollektivvertrag der Handelsarbeiter:innen wurde nun eine Einigung erzielt: „Die Gewerkschaft vida hat uns nach einem Präsidiumsbeschluss und nach einer Mitgliederbefragung informiert, dass sie unser Angebot annimmt“, berichtet Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und Chefverhandler auf Arbeitgeberseite.

Konkret beträgt die KV-Erhöhung im Jahr 2026 für die Handelsmitarbeiter:innen 2,55 Prozent – so wie von der WKÖ von Beginn der KV-Verhandlungen weg angeboten. Der Erhöhung ist damit die gleiche wie jene für die Handelsangestellten. „Wir können hier nicht mit zweierlei Maß messen. Die schwierige Konjunktursituation der Handelsbetriebe gilt für die Arbeiter:innen im Handel genauso wie für die Angestellten. Ein Abschluss in gleicher Höhe ist daher eine gute und faire Lösung“, so Trefelik abschließend. (PWK064/DFS)

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