NEOS: Kickls Aschermittwoch-Rede ist politisch verantwortungslos und hochgefährlich

Wien (OTS) -

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos übt scharfe Kritik an der Aschermittwoch-Rede von FPÖ-Chef Herbert Kickl. „Selbst wenn man von Aschermittwochs-Reden so einiges gewohnt ist, was Herbert Kickl hier geliefert hat, überspannt den Bogen und ist ein neuer absoluter Tiefpunkt: Ekelhafte Beschimpfungen, bewusste Verrohung der Sprache und gezielte persönliche Angriffe. Diese Art von Politik und Sprache spaltet, vergiftet das gesellschaftliche Klima und schadet Österreich in jeder Hinsicht.“

„Der inakzeptable Umgangston und die sexistischen Untergriffe gegen Politikerinnen wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger sagen viel über das Selbstverständnis von Herbert Kickl aus“, so Hoyos. „Wer glaubt, das politische Gegenüber mit persönlichen Angriffen herabwürdigen zu müssen, zeigt, dass ihm die Argumente fehlen.“

Kickl versuche mit verbaler Entgleisung und Polarisierung von den eigenen inhaltlichen Leerräumen abzulenken. „Statt Antworten auf die Teuerung, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder die sicherheitspolitischen Herausforderungen zu geben, flüchtet sich Kickl in Hetze – die er augenscheinlich von seinen Vorbildern in Russland abgeschaut hat. Es passt da nur ins Bild, dass Kickl Europa, Sanktionen und demokratische Institutionen angreift“, betont Hoyos. „Das ist durchsichtig und gefährlich. Wer so agiert, stellt nicht Österreichs Interessen in den Mittelpunkt, sondern vernichtet Stück für Stück, was die Menschen in Österreich und in Europa auszeichnet.“