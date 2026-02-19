Wien (OTS) -

Die Entwicklungen in der Alzheimer-Forschung verändern derzeit grundlegend den Umgang mit der Erkrankung. Neue Bluttests ermöglichen eine immer frühere und weniger belastende Abklärung. Erstmals stehen in Österreich Therapien zur Verfügung, die an den Krankheitsmechanismen ansetzen und den Verlauf verlangsamen können.

„ Es stimmt nicht mehr, dass man bei Alzheimer-Demenz nichts machen kann. Gerade deshalb wird die frühe Abklärung heute so bedeutsam wie nie zuvo r“, betont Raphael Schönborn, Geschäftsführer von KompetenzDemenz.at und PROMENZ.

Noch immer werden in Österreich weniger als ein Drittel der Betroffenen rechtzeitig diagnostiziert – häufig erst im fortgeschrittenen Stadium. Gleichzeitig zeigen internationale Studien, dass bis zu 45 Prozent der Demenzen durch gezielte Prävention positiv beeinflusst werden können. Moderne Diagnostik, neue medikamentöse Optionen und frühzeitige psychosoziale Begleitung eröffnen erstmals konkrete Handlungsmöglichkeiten.

Dr.in Sara Silvaieh, Alzheimer-Expertin an der Universitätsklinik für Neurologie am AKH Wien, erklärt: „ Prävention, moderne Diagnostik und neue Therapien geben uns heute reale Chancen. Voraussetzung ist, dass Gedächtnisveränderungen ernst genommen und frühzeitig abgeklärt werden .“

Online-Talk

Unter dem Titel

„Alzheimer-Demenz: Kein auswegloses Schicksal – Fortschritte bei Prävention, Früherkennung und Therapie“

lädt KompetenzDemenz.at am 23. Februar 2026 von 17:00 bis 18:30 Uhr zu einer Online-Informationsveranstaltung ein.

Im Zentrum steht ein fundiertes Gespräch zwischen Raphael Schönborn und Dr.in Sara Silvaieh. Im Dialog werden aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen verständlich eingeordnet, neue diagnostische Möglichkeiten erklärt und die Bedeutung der nun verfügbaren Therapien praxisnah diskutiert. Fragen können vorab oder live eingebracht werden.

Die Referent:innen stehen für Interviews, Hintergrundgespräche und weiterführende Fachauskünfte gerne zur Verfügung.

Information & Anmeldung:

https://kompetenzdemenz.at/online-talk-alzheimer-praevention-frueherkennung-therapie/

Die Veranstaltung wird durch kompetenzdemenz.at und die freundliche Unterstützung unserer Partner Fujirebio, Schwabe Austria und medilab ermöglicht.

Ein besonderer Dank gilt dem Hilfswerk Österreich für die Veröffentlichung und Verbreitung dieser Presseaussendung.