Schools of Education an den Universitäten: Für uniko-Präsidentin Brigitte Hütter „ein innovatives Modell, das auch umsetzbar ist“

Wien (OTS) -

Die Universitätenkonferenz hat in ihrem im Juni 2024 beschlossenen Programm „Universitäten 2030: Was zu tun ist“ vorgeschlagen, die Pädagog:innenbildung schrittweise in die Universitäten zu integrieren. Als ein Ziel ist darin die „deutliche Reduktion der Hochschuleinrichtungen“ angegeben.

Vor einigen Wochen hat das Wissenschaftsministerium im Prozess für die Hochschulstrategie 2040 eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich „der großen Zahl und Vielfalt an Hochschuleinrichtungen“ widmen soll. Unter anderem soll die Frage geklärt werden, ob „große Einrichtungen bzw. Fusionierungen zweckmäßiger sind“.

“Intelligente Reorganisation, keine Kettensäge”

Nun hat die Universitätenkonferenz den nächsten Schritt getan und ein konkretes Modell für die Integration der Pädagog:innenbildung in die Universitäten erarbeitet. „Die uniko unterlegt ihren Vorstoß mit einem innovativen Modell, das hierzulande den Seltenheitswert besitzt, die Zahl von Institutionen und Gremien zu verringern“, sagt uniko-Präsidentin Brigitte Hütter. „Gleichzeitig haben wir auch darauf Bedacht genommen, dass unser Vorschlag nicht das Schicksal so vieler anderer erleidet und an den Realitäten scheitert. Wir haben föderale Erfordernisse berücksichtigt, wir schätzen vorhandenes Know-how und bestehende Infrastruktur und wollen diese nutzen. In Summe kann man sagen, wir setzen auf intelligente Reorganisation, nicht auf die Kettensäge“, betont Hütter.

“Anleitung zur Umsetzung”

Die uniko leiste damit einen zukunftsweisenden Beitrag zur Hochschulstrategie und liefere überdies eine Anleitung zur Umsetzung mit. Hütter: „Wir hoffen, mit unserem Modell der Schools of Education an den Universitäten den Anstoß für eine konstruktive Debatte zu geben.“

Hinweis: Das Universitätenmodell für die Schools of Education ist im Volltext auf der uniko-Homepage abrufbar