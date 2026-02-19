  • 19.02.2026, 10:25:32
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AVISO: 23.02. - Gegen die Einsamkeit: Neue „Plauderecke“ im Samariterbund-Sozialmarkt Böckhgasse

Die Plauderecke steht allen offen – Anlaufstelle auch für Menschen ohne Einkaufsberechtigung im Sozialmarkt.

Wien (OTS) - 

Zum Leben gehört mehr als das Stillen der Grundbedürfnisse. Auch der soziale Kontakt von Mensch zu Mensch ist wichtig.

Doch jenen, die von Armut betroffen sind, fehlt häufig die finanzielle Möglichkeit für gemeinsame Treffen und Aktivitäten. Deshalb gibt es im Sozialmarkt Böckhgasse künftig dreimal pro Woche die Plauderecke, wo man bei einer Tasse Kaffee und einem kostenlosen Frühstück ungezwungen ins Gespräch kommen kann.

Die Plauderecke soll auch für soziale Durchmischung sorgen. Sie steht allen – auch ohne Einkaufsberechtigung im Sozialmarkt – offen. Sie soll montags und freitags zwischen 8 und 10 Uhr sowie mittwochs von 13 bis 15 Uhr zu einer etablierten Anlaufstelle für Menschen werden, die unter Einsamkeit leiden.

Medienvertreter sind zur Eröffnung der Plauderecke im Sozialmarkt Böckhgasse herzlich eingeladen!

Anwesend sein werden:

Wilfried Zankl, Bezirksvorsteher Wien Meidling

Susanne Drapalik, Präsidentin Samariterbund Wien

Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien

Eröffnung der Plauderecke im Sozialmarkt

Datum: 23.02.2026, 08:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Sozialmarkt Böckhgasse
Böckhgasse 2-4
1120 Wien

Rückfragen & Kontakt

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien
Bertram Gross
Telefon: 0664 629 17 47
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.samariterwien.at

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[Montag, 23.02.2026, 08:30]

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