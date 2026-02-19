42 Klimaaktivist:innen angeklagt: VGT solidarisch, Klimawandel größte Bedrohung

Wien (OTS) -

Ab morgen Freitag stehen insgesamt 42 Menschen vor Gericht, weil sie sich für Maßnahmen gegen den Klimawandel eingesetzt haben. Menschen zwischen 76 und 22 Jahren alt, aus allen Teilen Österreichs und dem benachbarten Ausland, die uns aufrütteln wollten, weil wir als Gesellschaft und die Verantwortlichen in der Politik einfach viel zu wenig gegen den Klimawandel unternehmen. Wissenschaftlich gesehen steht uns ein Supergau bevor, der unsere Kinder und Kindeskinder treffen wird. Die Augen zu verschließen, sich auf andere Länder auszureden und einfach weiterzumachen wie bisher, ist schlicht keine Option. Jeder Mensch, der sich auf gewaltfreie Weise offen für Klimamaßnahmen engagiert, wie die Angeklagten – es wurde niemand durch ihre Aktionen bedroht oder verletzt – verdient unsere Bewunderung und Unterstützung.

In Solidarität mit den Angeklagten wird es morgen Freitag um 8:30 Uhr vor dem Eingang ins Landesgericht in der Wiener Wickenburggasse eine Kundgebung geben, der sich der VGT anschließt.