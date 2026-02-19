  • 19.02.2026, 08:51:32
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  • OTS0016

Pfotenhilfe lässt schwer verletzten Fundkater aus Mondsee operieren

Multiple Beckenbrüche lassen Autounfall vermuten / Hinweise auf Halter erbeten

Kater Anubis mit Chirurg Mag. Eschlböck
Mondsee/Lochen/Alkoven (OTS) - 

Kürzlich hat der Tierschutzhof Pfotenhilfe einen schwer verletzten Kater aufgenommen, der in Mondsee (OÖ) gefunden wurde und ihn unverzüglich zum auf orthopädische Chirurgie spezialisierten Tierarzt Mag. Daniel Eschlböck in Alkoven (OÖ) gebracht. Dieser hat auf den Röntgenbildern multiple Beckenbrüche festgestellt und bereits eine Seite operiert, jetzt folgt die zweite Operation. Die Verletzungen deuten auf einen Autounfall oder Sturz hin. Der Kater ist natürlich stationär bei ihm untergebracht.

Da er kastriert ist, hatte Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler gehofft, dass der Halter ihn sucht und auf die Fundmeldung im Tierschutzportal des Landes OÖ (https://tiere-die-ins-leben-passen.at/ reagiert. Allerdings hat sich seit zwei Wochen niemand gemeldet, weshalb die Pfotenhilfe nun durch die Veröffentlichung versucht, Hinweise auf den Halter zu bekommen. "Wir haben den Kater Anubis genannt und unternehmen alles, damit er wieder ganz gesund wird," sagt Stadler. "Straßen sind immer eine große Gefahr für Katzen, weshalb wir bei der Vermittlung von Freigängern sehr genau abwägen, ob der Platz dafür geeignet ist. Anubis sollte zukünftig wohl besser ein Stubentiger werden." Hinweise können über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at übermittelt werden.

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Telefon: +436648485550
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