Aviso: Pressekonferenz mit Finanzminister Marterbauer und Staatssekretärin Eibinger-Miedl zur Bilanz des Amts für Betrugsbekämpfung 2025

Wien (OTS) -

Finanzminister Markus Marterbauer, Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und Christian Ackerler, Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung, laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz zum Thema "Bilanz des Amts für Betrugsbekämpfung 2025“ ein.

Zeit: Montag, 23.2.2026, um 11:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)

Anmeldung: Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected].

Vor Ort besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.

Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.