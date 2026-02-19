- 19.02.2026, 08:46:32
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Aviso: Pressekonferenz mit Finanzminister Marterbauer und Staatssekretärin Eibinger-Miedl zur Bilanz des Amts für Betrugsbekämpfung 2025
Finanzminister Markus Marterbauer, Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und Christian Ackerler, Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung, laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz zum Thema "Bilanz des Amts für Betrugsbekämpfung 2025“ ein.
Zeit: Montag, 23.2.2026, um 11:00 Uhr
Ort: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)
Anmeldung: Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected].
Vor Ort besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.
Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle
(+43 1) 514 33 501 031
[email protected]
http://www.bmf.gv.at
Johannesgasse 5, 1010 Wien
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