  • 19.02.2026, 08:46:32
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  • OTS0014

Aviso: Pressekonferenz mit Finanzminister Marterbauer und Staatssekretärin Eibinger-Miedl zur Bilanz des Amts für Betrugsbekämpfung 2025

Wien (OTS) - 

Finanzminister Markus Marterbauer, Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und Christian Ackerler, Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung, laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu einer Pressekonferenz zum Thema "Bilanz des Amts für Betrugsbekämpfung 2025“ ein.

Zeit: Montag, 23.2.2026, um 11:00 Uhr

Ort: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)

Anmeldung: Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected].

Vor Ort besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.

Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

[email protected]

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien

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