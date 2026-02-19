ÖAK: „Die Presse“ setzt Wachstumskurs fort – Zuwächse bei Auflage und Abonnements

Wien (OTS) -

„Die Presse“ arbeitet seit Jahren konsequent daran, Qualitätsjournalismus auch wirtschaftlich nachhaltig abzusichern – mit einem klaren Fokus auf Produktentwicklung, digitale Innovation und eine enge Orientierung an den Bedürfnissen der Leserinnen und Leser. Diese Linie wird getragen von der Überzeugung, dass verlässliche Information und Einordnung ihren Wert behalten – unabhängig vom Kanal. Die aktuellen ÖAK-Ergebnisse zeigen nun, dass dieser Kurs weiterhin aufgeht.

Im Vergleich zum 2. Halbjahr 2024 steigt die verkaufte Auflage gesamt der Tageszeitung „Die Presse“ um +773 Stück (+1,2%), die Abonnements gesamt legen um +902 Stück (+1,6%) zu. Auch „Die Presse am Sonntag“ wächst deutlich: Die verkaufte Auflage gesamt erhöht sich um +1.427 Stück, die Abonnements gesamt um +1.140 Stück.

Aus Sicht der Geschäftsführung bestätigen die Zahlen die strategische Richtung: Der Relaunch der Tageszeitung 2024, die Weiterentwicklung der digitalen Produkte und die konsequente Ausrichtung auf die Kernzielgruppen greifen ineinander.