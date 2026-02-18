KV IT: Verhandlungen neuerlich gescheitert

Wien (OTS) -

Auch in der heutigen sechsten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag der IT kam es abermals zu keiner Einigung. Seitens der Arbeitgeber wurde erstmals ein Angebot zur Erhöhung der IST-Gehaltssumme vorgelegt. Während die Mindestgehälter um 2,5% erhöht werden sollen, wurde für die IST-Gehaltssumme nun 2,0% geboten. Für die Gewerkschaft GPA ist das aktuelle Angebot weiterhin unzureichend.

„Dass nach fünf Verhandlungsrunden erstmals ein Angebot zur Erhöhung der IST-Gehaltssumme vorgelegt wurde, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber wir sind immer noch weit von einem fairen Abschluss entfernt“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA. „Wir haben unsere Forderung für die Mindest- und IST-Gehälter auf 3,5% angepasst und zahlreiche Lösungsvorschläge geliefert, um ernsthafte und rasche Verhandlungen zu ermöglichen. Statt diese Chance zu nützen und sich endlich an den realen Rahmenbedingungen der Branche zu orientieren, setzen die Arbeitgeber weiterhin auf Minimalangebote und unbegründete Unsicherheit für Beschäftigte wie Unternehmen“, so die Gewerkschafterin weiter.

Der Verhandlungszugang der Arbeitgeber mache es notwendig, die weitere Vorgehensweise mit den Betriebsratsvorsitzenden der Branche zu diskutieren: „Wir werden die Kolleginnen und Kollegen über den aktuellen Verhandlungsstand informieren und gemeinsam die weitere Vorgangsweise klären“, so Steiner. „Wir werden alle Möglichkeiten ausloten“, betont die Gewerkschafterin in Bezug auf Lösungen, aber auch auf mögliche Kampfmaßnahmen. „Fest steht, dass wir bereit sind, für einen fairen Abschluss zu kämpfen!“, schließt Steiner.