Korosec zu Fachkräftestrategie: „Ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Fachkräfte!“

Wien (OTS) -

Die Regierung will ab März eine Fachkräftestrategie ausarbeiten. In diesem Zusammenhang verwies Sozialministerin Korinna Schumann nach dem gestrigen Ministerrat darauf, dass auf der einen Seite die Arbeitslosigkeit steigt, auf der anderen Seite in vielen Bereichen Fachkräfte fehlen.

Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec verweist darauf, dass vor allem die Arbeitslosigkeit bei Älteren stetig steigt: Im Jänner waren 116.749 Menschen über 50 arbeitslos – ein Plus von 4,9 Prozent gegenüber dem Jänner des Vorjahres. Ältere sind auch von Langzeitarbeitslosigkeit stark betroffen. Und: 30% der Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten haben niemanden über 60 angestellt.

„Fachkräftemangel zu beklagen, gleichzeitig aber Ältere zu kündigen oder nicht anzustellen, ist paradox“, sagt Korosec. „Gerade ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wertvoller Expertenpool, von dem die Unternehmen und auch jüngere Mitarbeiter profitieren. Berufserfahrung muss etwas wert sein. Dem Arbeitgeber und der Gesellschaft. Und Ältere sind bereit, sich weiterzubilden.“