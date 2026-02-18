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Einladung: „PFLEGE-GESPRÄCHE“ (Teil 3): „Wer trägt die Pflege von morgen?
Freitag, 20. Februar 2026, 13-15 Uhr | Haus der Industrie, Wien | Hybrid (vor Ort & online)
Überalterung und demografischer Wandel erhöhen den Druck auf das Pflegesystem spürbar – besonders dort, wo der Alltag organisiert wird: in den Gemeinden und in den Familien. Der Österreichische Gemeindebund setzt die Reihe „PFLEGE-GESPRÄCHE“ fort und lädt am Freitag, 20. Februar 2026, zum Teil 3 unter dem Titel „Wer trägt die Pflege von morgen? Pflege zwischen Anspruch und Leistbarkeit!“ ein.
Im Fokus steht die Frage, wie Pflege künftig finanzierbar und verlässlich abgesichert werden kann – bei komplexen Finanzierungsstrukturen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Ziel ist ein offener Austausch mit Stakeholdern, Expertinnen und Experten sowie Umsetzern aus der Praxis: Finanzierungslogik transparent machen, Handlungsoptionen diskutieren, tragfähige nächste Schritte identifizieren.
Termin: Freitag, 20. Februar 2026, 13:00–15:00 Uhr (Registrierung ab 12:00 Uhr)
Ort: Haus der Industrie, Urbansaal, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien
Format: Hybrid – Teilnahme vor Ort oder online (Live via Teams)
Moderation: Johannes Pressl, Präsident Österreichischer Gemeindebund
Am Podium diskutieren u. a. Vertreterinnen und Vertreter aus Bund, Ländern, Kammern und Gemeinden – mit Schwerpunkt auf Pflegefinanzierung, Zuständigkeiten und Zukunftsmodellen.
Weitere Details zum Programm finden Sie auf: https://gemeindebund.at/termine/pflege-gesprache-teil-2-am-22-janner-2026/
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme vor Ort oder per Videokonferenz und bitten um Registrierung unter: https://reglist24.com/gb-pflege
Rückfragen & Kontakt
Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at
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