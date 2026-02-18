ÖAK 2. Halbjahr 2025: „Heute“ steigert die verbreitete Auflage & bleibt Nr. 1 unter Österreichs Gratis-Tageszeitungen

Wien (OTS) -

„Heute“ baut seine Marktführerschaft weiter aus. Die aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das 2. Halbjahr 2025 bestätigen die Nummer-1-Position unter den Gratis-Tageszeitungen in einem beeindruckenden Ausmaß: Entgegen dem Markttrend eines weltweit einbrechenden Print-Marktes kann „Heute“ die Auflage sogar noch weiter steigern. Bundesweit verbreitet „Heute“ nun bereits 450.548 Exemplare (davon 16.283 E-Paper) und liegt damit klar über dem Wert des 2. Halbjahres 2024 mit 436.397 Exemplaren.

Die verlässlich hohe Reichweite ist im gesamten Kerngebiet im Osten des Landes zu verzeichnen. In der Tarifkategorie Stamm (Wien & Niederösterreich) liegt die verbreitete Auflage bei 370.603 Exemplaren (davon 16.283 E-Paper), davon entfallen 254.174 auf Wien und 116.360 auf Niederösterreich. Ergänzt um 79.942 Exemplare in Oberösterreich zeigt sich die breite Marktdurchdringung von „Heute“ in den bevölkerungsstärksten Regionen des Landes.

Im gesamtösterreichischen Printumfeld positioniert sich „Heute“ bei der verbreiteten Auflage in Schlagdistanz mit der Kronen Zeitung, die von Montag bis Samstag bei 516.302 verbreiteten Exemplaren (davon 63.486 E-Paper) liegt. Damit unterstreicht „Heute“ seine Relevanz nicht nur im Gratis-Segment, sondern im österreichischen Tageszeitungsmarkt insgesamt.

Gratisentnahme als starker Erfolgsindikator

Ein besonders aussagekräftiger Wert innerhalb der ÖAK ist die Gratisentnahme. Sie dokumentiert, wie viele Exemplare tatsächlich aktiv aus den Boxen und Selbstbedienungstaschen entnommen werden, und damit unmittelbar beim Leser/der Leserin ankommen.

„Heute“ weist über alle Bundesländer eine tägliche Gratisentnahme von 429.544 Stück aus und bleibt damit auch in dieser Kategorie mit Abstand klarer Marktführer. Der Abstand zum Zweitplatzierten „oe24“ beträgt nun bereits 176.618 Exemplare und unterstreicht deutlich, dass „Heute“ den Österreicherinnen und Österreichern mit seinem Themenmix im Alltag nahe ist. In der Bundeshauptstadt Wien beträgt der Unterschied 94.251 Stück.

Wolfgang Jansky, Geschäftsführer der Tageszeitung „Heute“: „Die aktuellen ÖAK-Zahlen bestätigen die starke Position von ‚Heute‘ im österreichischen Medienmarkt. Print ist und bleibt dabei ein wesentlicher Bestandteil unserer Reichweite und unserer täglichen Präsenz im Kerngebiet. Gleichzeitig richten wir den Blick klar nach vorne: Wir entwickeln uns konsequent als modernes, integriertes Medienhaus weiter, das Inhalte, Vermarktung und Innovation intelligent verbindet. Diese Kombination aus Stabilität und Weiterentwicklung ist die Grundlage für unseren nachhaltigen Erfolg.“

Gernot Fischer, Bakk. Phil, MBA, Geschäftsführer Sales von „Heute“, betont die Bedeutung der täglichen Print-Präsenz für die Werbewirtschaft: „Print ist nach wie vor das Medium, das große Sichtbarkeit schafft und in kurzer Zeit Aufmerksamkeit aufbaut. Wir sind stolz, dass wir unsere Reichweite im Vergleich zum Vorjahreszeitraum steigern konnten, während sich viele andere Print-Titel maximal stabil entwickeln. Entscheidend ist dabei nicht Print gegen andere Mediengattungen, sondern die Frage, welches Medium an einem Tag möglichst viele Konsumentinnen und Konsumenten erreicht – und genau hier liegt die besondere Stärke von ‚Heute‘. Als klare Nummer eins in Wien spielt ‚Heute‘ diese Wirkungskraft im Kerngebiet Tag für Tag aus: Unsere Zeitung ist dort präsent, wo Menschen unterwegs sind, und wird aktiv aus den Dispensern entnommen. Diese reale Nutzung im öffentlichen Raum macht ‚Heute‘ zu einem besonders wirkungsvollen Werbeumfeld und bietet unseren Kunden eine verlässlich hohe tägliche Reichweite.“

Heute.at startet mit über 50 Prozent Reichweite ins Jahr

Die Wachstumsdynamik beschränkt sich nicht auf Print. Auch Heute.at startet mit anhaltend hohen Reichweiten in das neue Jahr: Die Österreichische Webanalyse (ÖWA) bescheinigt dem „Heute“-Dachangebot bereits 3.672.839 Userinnen und User im Jänner 2026. Das bedeutet konkret: 50,66 Prozent der heimischen Internetnutzer surfen laut ÖWA im „Heute“-Digitalangebot. Werbetreibende erreichen mit Heute.at somit bereits mehr als jeden zweiten (!) Internetnutzer über 14 Jahren in Österreich.

Über die Medienforschung

In Österreich stehen für die Mediengattung Print im Wesentlichen zwei Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Zum einen die Media-Analyse (MA), zum anderen die Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK). Die ÖAK kontrolliert die gemeldeten Auflagenzahlen von Printmedien und bietet Informationen über die detaillierte Auflagenstruktur eines Printmediums. Die Media-Analyse gibt Aufschluss darüber, wie viele Menschen ein Medium lesen.

Quelle:

ÖAK 2. Halbjahr 2025; „Heute“ wird in der Auflagenkategorie „Tageszeitungen Gratis“ – Mo–Fr ausgewiesen. „Stamm“ ist eine Tarif-Kategorie, in der Printmedien regional zusammengefasst werden. Für „Heute“ sind dies Niederösterreich und Wien, wobei die Wien-Ausgabe auch im Burgenland vertrieben wird. Die Gesamtausgabe umfasst die regionalen Ausgaben NÖ, OÖ und Wien. Vergleichswerte: