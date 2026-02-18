FPÖ – Belakowitsch: „Dramatischster Fachkräftemangel herrscht bei dieser Verlierer-Ampel!“

Wien (OTS) -

„Der dramatischste Fachkräftemangel in diesem Land herrscht auf der Regierungsbank dieser Verlierer-Ampel“, so reagierte heute die FPÖ-Sozialsprecherin und Klubobmann-Stellvertreterin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch auf die heute im Ministerrat beschlossene Ankündigung, eine Fachkräftestrategie erarbeiten zu wollen: „Nach der sogenannten Industriestrategie ist das die nächste blutleere Luftblase von Schwarz-Rot-Pink, mit der sie auch noch auf das völlig falsche Pferd setzen. Denn anstatt für eine echte Aufwertung der Lehre und damit für eine Abdeckung des Fachkräftebedarfs durch junge, heimische Arbeitskräfte zu sorgen, wollen Stocker, Babler, Meinl-Reisinger und Co mit Erleichterungen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte ausländische Arbeitskräfte importieren, was wiederum Lohndumping befördert. Österreicher zählen für sie überhaupt nichts mehr!“

Belakowitsch erinnerte daran, dass die Arbeitslosigkeit seit drei Jahren kontinuierlich ansteige. Im Jänner waren bereits mehr als 456.000 Menschen arbeitslos gemeldet oder befanden sich in Schulungen. „42 Prozent davon sind Ausländer, unter den Beziehern von Mindestsicherung/Sozialhilfe sind sogar mehr als sechzig Prozent keine Österreicher. Das zeigt: Unter den Systemparteien findet Einwanderung ganz überwiegend nicht in den Arbeitsmarkt statt, sondern in unser Sozialsystem“, führte die freiheitliche Sozialsprecherin weiter aus und kritisierte, dass die Regierung auch jeglichen Plan zur Bekämpfung der extrem hohen Arbeitslosigkeit vermissen lasse.

Lippenbekenntnisse und Showpolitik würden die gravierenden Probleme am Arbeitsmarkt, die ursächlich eng mit der von den Verlierer-Parteien verursachten wirtschaftlichen Talfahrt verbunden seien, nicht lösen, sondern nur weiter verschlimmern. „Es muss daher Schluss sein mit jeglicher Politik, die unseren Unternehmen die Wettbewerbsfähigkeit raubt und ihre Existenz gefährdet. Nur so können Arbeitsplätze gesichert und wieder neue geschaffen werden. Das gilt insbesondere auch für Lehrberufe, die wieder attraktiver gemacht werden müssen als Ausbildungsstätten der Fachkräfte von morgen. Darüber hinaus muss der technologische Wandel endlich ernst genommen und muss entsprechende Umschulungs- und Qualifizierungsstrategien nach sich ziehen! All das wird es aber erst mit einer politischen Wende durch eine FPÖ-geführte Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl geben!“