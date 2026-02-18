- 18.02.2026, 09:41:02
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AVISO – Pressegespräch: Lungentransplantierte bestiegen höchsten Berg Amerikas
Expedition auf den 6.961 Meter hohen Aconcagua – von MedUni Wien initiiert und wissenschaftlich begleitet – acht Patient:innen aus fünf Ländern
(Wien, 18-02-2026) Im Jänner 2026 bestiegen acht Lungentransplantierte und ihre Begleitpersonen aus fünf Nationen gemeinsam mit einem Ärzteteam von MedUni Wien und AKH Wien den Aconcagua (6.961 Meter) in Argentinien – den höchsten Gipfel Amerikas und einen der Seven Summits. Während der Expedition wurden sie medizinisch betreut und untersucht, die dabei gesammelten Daten werden nun an der MedUni Wien wissenschaftlich ausgewertet. Nach der sportlichen und medizinischen Höchstleistung wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt, berichten Patient:innen und Ärzte bei einem Pressegespräch über ihre Erfahrungen.
Termin: 25. Februar 2025, 10:00 Uhr
Ort: Rektoratssaal der Medizinischen Universität Wien
Rektoratsgebäude (Bauteil 88), Ebene 01, Spitalgasse 23, 1090 Wien
Ihre Ansprechpersonen sind:
Peter Jaksch, Initiator, Universitätsklinik für Thoraxchirurgie
Jakob Mühlbacher, Initiator, Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie
Clemens Aigner, Leiter der Universitätsklinik für Thoraxchirurgie
Stefanie Eigner, Patientin (2017 am AKH Wien lungentransplantiert)
Stefanie Krenmayer, Patientin (2016 am AKH Wien lungentransplantiert)
Helmut Steigersdorfer, Patient (2002 am AKH Wien lungentransplantiert)
Um Anmeldung unter [email protected] wird ersucht.
AVISO – Pressegespräch: Lungentransplantierte bestiegen höchsten Berg Amerikas
Im Jänner 2026 bestiegen acht Lungentransplantierte und ihre Begleitpersonen aus fünf Nationen gemeinsam mit einem Ärzteteam von MedUni Wien und AKH Wien den Aconcagua (6.961 Meter) in Argentinien – den höchsten Gipfel Amerikas und einen der Seven Summits. Während der Expedition wurden sie medizinisch betreut und untersucht, die dabei gesammelten Daten werden nun an der MedUni Wien wissenschaftlich ausgewertet. Nach der sportlichen und medizinischen Höchstleistung wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt, berichten Patient:innen und Ärzte bei einem Pressegespräch über ihre Erfahrungen.
Datum: 25.02.2026, 10:00 Uhr - 25.02.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Rektoratssaal der Medizinischen Universität Wien, Rektoratsgebäude (Bauteil 88), Ebene 01
Spitalgasse 23
1090 Wien
Rückfragen & Kontakt
Mag. Johannes Angerer
Leiter Unternehmenskommunikation
Medizinische Universität Wien
Telefon: +43 (0)664 80016 11501
E-Mail: [email protected]
Karin Fehringer, MBA
Leiterin Informationszentrum und PR
Universitätsklinikum AKH Wien
Wiener Gesundheitsverbund
Tel.: +43 (0)1 404 00-12160
E-Mail: [email protected]
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