Wien (OTS) -

(Wien, 18-02-2026) Im Jänner 2026 bestiegen acht Lungentransplantierte und ihre Begleitpersonen aus fünf Nationen gemeinsam mit einem Ärzteteam von MedUni Wien und AKH Wien den Aconcagua (6.961 Meter) in Argentinien – den höchsten Gipfel Amerikas und einen der Seven Summits. Während der Expedition wurden sie medizinisch betreut und untersucht, die dabei gesammelten Daten werden nun an der MedUni Wien wissenschaftlich ausgewertet. Nach der sportlichen und medizinischen Höchstleistung wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt, berichten Patient:innen und Ärzte bei einem Pressegespräch über ihre Erfahrungen.

Termin: 25. Februar 2025, 10:00 Uhr

Ort: Rektoratssaal der Medizinischen Universität Wien

Rektoratsgebäude (Bauteil 88), Ebene 01, Spitalgasse 23, 1090 Wien

Ihre Ansprechpersonen sind:

Peter Jaksch, Initiator, Universitätsklinik für Thoraxchirurgie

Jakob Mühlbacher, Initiator, Universitätsklinik für Allgemeinchirurgie

Clemens Aigner, Leiter der Universitätsklinik für Thoraxchirurgie

Stefanie Eigner, Patientin (2017 am AKH Wien lungentransplantiert)

Stefanie Krenmayer, Patientin (2016 am AKH Wien lungentransplantiert)

Helmut Steigersdorfer, Patient (2002 am AKH Wien lungentransplantiert)

Um Anmeldung unter [email protected] wird ersucht.

AVISO – Pressegespräch: Lungentransplantierte bestiegen höchsten Berg Amerikas

Im Jänner 2026 bestiegen acht Lungentransplantierte und ihre Begleitpersonen aus fünf Nationen gemeinsam mit einem Ärzteteam von MedUni Wien und AKH Wien den Aconcagua (6.961 Meter) in Argentinien – den höchsten Gipfel Amerikas und einen der Seven Summits. Während der Expedition wurden sie medizinisch betreut und untersucht, die dabei gesammelten Daten werden nun an der MedUni Wien wissenschaftlich ausgewertet. Nach der sportlichen und medizinischen Höchstleistung wieder in ihre Heimatländer zurückgekehrt, berichten Patient:innen und Ärzte bei einem Pressegespräch über ihre Erfahrungen.

Datum: 25.02.2026, 10:00 Uhr - 25.02.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Rektoratssaal der Medizinischen Universität Wien, Rektoratsgebäude (Bauteil 88), Ebene 01

Spitalgasse 23

1090 Wien