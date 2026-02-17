FPÖ – Schnedlitz: „Sämtliche Postenbesetzungen unter Schwarz-Grün müssen untersucht werden!“

Wien (OTS) -

Mit deutlicher Kritik äußerte sich heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz zum Postenschacher im ehemaligen Gewessler-Ministerium. „Die Grünen, die jahrelang die moralische Monstranz vor sich hergetragen haben, sind im Sumpf des Postenschachers mutmaßlich genauso tief versunken wie ihr ehemaliger Koalitionspartner ÖVP. ‚Sachfremde Motive‘ heißen im Klartext: Parteibuchwirtschaft, Günstlingsversorgung und Diskriminierung Andersdenkender!“

Besonders absurd mutet für den freiheitlichen Generalsekretär jedoch die Reaktion der ÖVP in Form des Generalsekretärs Marchetti an. „Über die ÖVP müssen wir uns in diesem Zusammenhang erst gar nicht unterhalten – da brauchen wir nur auf den Wöginger-Prozess und Co. schauen. Eher haben sich die Grünen diese Praktiken direkt von der ÖVP abgeschaut. Es drängt sich der Verdacht auf, dass hier der Lehrling vom Meister gelernt hat, wie man den Staat zur Selbstbedienung missbraucht“, so Schnedlitz.

Die FPÖ fordere daher nicht nur die Aufklärung von Einzelfällen, sondern eine umfassende Durchleuchtung der gesamten Personalpolitik der letzten Legislaturperiode. Es dürfe nicht sein, dass die Steuerzahler nun für Schadenersatzzahlungen aufkommen müssten, während die politisch Verantwortlichen sich abputzen. „Wir verlangen, dass sämtliche Postenvergaben unter Schwarz-Grün lückenlos durchleuchtet werden! Eine Forderung der ÖVP nach Transparenz ist von Haus aus unglaubwürdig. Schaut man sich an, was gegen die ÖVP und manche ihrer Funktionäre im Raum steht, sollte sich Marchetti mit Wortspenden besser zurückhalten! Dieses kartellartige System, in dem Qualifikation nichts und das Parteibuch alles zählt, muss endlich zerschlagen werden. Das geht nur mit einer starken FPÖ, denn die aktuelle Verlierer-Koalition wird sich hüten, ihre eigene Pfründe anzutasten“, betonte Schnedlitz abschließend.