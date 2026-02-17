Freie Kindergartenplätze ab 1 Jahr in der St. Nikolausstiftung

Wien (OTS) -

Die St. Nikolausstiftung bietet aktuell an mehreren Standorten in Wien freie Kindergartenplätze für Kinder ab ca. einem Jahr an. Familien finden in den rund 90 Standorten ein vielfältiges Bildungsangebot und verlässliche Bildung und Betreuung für Kinder.

Unsere Pädagogik stellt die Kinder und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt. Unsere pädagogischen Fachkräfte begleiten sie professionell und stellen einen vielfältigen und freudvollen Kindergartenalltag bereit.

18. Bezirk: Neuer Standort St. Severin

Im 18. Bezirk entsteht derzeit ein neuer Kindergarten, die letzten Handgriffe werden aktuell erledigt. Ab voraussichtlich März 2026 stehen zusätzliche Plätze für Kinder ab einem Jahr zur Verfügung. Drei bestehende Gruppen übersiedeln in das neue fünfgruppige Haus, das mit hellen Räumen, moderner Ausstattung und einem großen Garten viel Raum für Bewegung und gemeinsames Lernen bietet.

11. Bezirk: Wiedereröffnung des Kindergartens Altsimmering

Der Kindergarten Altsimmering wird nach einem Neubau des kompletten Gebäudes voraussichtlich im Spätsommer bzw. Herbst 2026 wiedereröffnet. Der Standort liegt zentral, direkt gegenüber der U3-Station Simmering, und bietet künftig vier Gruppen. Großzügige Räumlichkeiten, ein eigener Bewegungsraum sowie eine Terrasse stehen den Kindern für vielfältige Aktivitäten zur Verfügung. Damit entsteht ein modernes, gut erreichbares Angebot für Familien im Grätzl Simmering.

Eltern, die aktuell einen Kindergartenplatz suchen, können sich jederzeit an die St. Nikolausstiftung wenden. An mehreren Standorten in ganz Wien stehen Plätze für Kinder ab ca. 1 Jahr zur Verfügung und wir unterstützen Familien gerne dabei, den passenden Kindergarten für ihr Kind zu finden: 01 51 552 3838 oder [email protected]

Hier geht’s zur Standortübersicht in den Bezirken und den freien Plätzen:

https://nikolausstiftung.at/#freiekindergartenplaetze