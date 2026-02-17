Großer Erfolg für Selbstwert-Projekt „I am good enough.“: Wiener Gesundheitsförderung – WiG zieht positive Bilanz

Wien (OTS) -

Körperbilder hinterfragen, den eigenen Selbstwert stärken und Diskurse über medial vermittelte Schönheitsideale anstoßen, das war die Idee des Projekts „I am good enough. Stark durch vielfältige Körperbilder“, welches von 2022 bis 2025 umgesetzt wurde. Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG konnte in dieser Zeit mit 16 Webinaren und 11 Vorträgen über 600 Pädagog*innen, Jugendarbeiter*innen sowie erwachsene Bezugspersonen erreichen und zieht nun positive Bilanz. „Unser Angebot hat gezeigt, wie groß der Bedarf an solchen Formaten ist. Denn viele Menschen wünschen sich Orientierung, Austausch und konkrete praktische Impulse, wie sie junge Menschen bei der Entwicklung eines positiven Selbstwertgefühls und dem Erkennen ihres eigenen Werts abseits von Schönheitsidealen unterstützen können“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, über das Projekt „I am good enough. Stark durch vielfältige Körperbilder“.

Breites Angebot für Eltern und erwachsene Bezugspersonen

Wie konsumieren junge Menschen Medienbilder? Welche Schönheitsideale werden dabei vermittelt? Was hat das alles mit psychischer Gesundheit zu tun? Diese und viele weitere Fragen rund um Medien und Körperbilder wurden im „I am good enough.“-Weiterbildungsangebot in Form von Webinaren und Vorträgen für erwachsene Bezugspersonen, Eltern, Pädagog*innen sowie Akteur*innen der Schule und Offenen Jugendarbeit beantwortet. Die Teilnehmenden wurden in ihren Handlungsmöglichkeiten gestärkt und dahingehend unterstützt, Jugendliche auf ihrem Weg zu einem reflektierten Umgang mit Medien und sich selbst zu begleiten. Gleichzeitig setzten sich auch die Erwachsenen selbst mit dem Thema auseinander. Denn auch sie sind nicht davor gefeit, den eigenen oder andere Körper zu bewerten. Durch ihre eigene Reflexion konnten sie Jugendliche authentisch begegnen und somit einen wichtigen Beitrag zu ihrer seelischen Gesundheit leisten. Das Weiterbildungsangebot eröffnete einen Raum für offenen Austausch und sensibilisierte erwachsene Bezugspersonen für die Bedeutung von Körperbildern für die psychische Gesundheit von jungen Menschen.

Über das Projekt

Das Projekt “I am good enough. Stark durch vielfältige Körperbilder” wurde von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und qeraum. kultur- und sozialforschung konzipiert, umgesetzt und aus Mitteln der Agenda Gesundheitsförderung des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz und des Fonds Gesundes Österreich (01/2022 – 12/2023) sowie aus Mitteln des Fonds Gesundes Österreich (03/2024 – 08/2025) finanziert. Während das Projektteam von queraum Workshops für Jugendliche in Wiener Schulen der ersten und zweiten Sekundarstufe durchführte, veranstaltete das Team der Wiener Gesundheitsförderung – WiG Webinare und Vorträge für erwachsene Bezuspersonen und Multiplikator*innen.