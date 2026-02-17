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AVISO PK Dienstag, 24.2.2026, 10 Uhr: Neueröffnung der MAK Schausammlung „WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk“

Sujet zur Neuaufstellung der MAK Schausammlung "WIEN 1900. Alltag – Gesamtkunstwerk" Grafische Gestaltung: Markus Schinwald/Christoph Steinegger/Interkool Historische Abbildung: © MAK
Wien (OTS) - 

Mit der Neuaufstellung seiner Schausäle zu Wien 1900 bietet das MAK atmosphärische Erlebnisräume zu diesem Sammlungsbereich, der zu den international bedeutendsten Beständen dieses berühmten Kapitels der Kunstgeschichte zählt. Der zeitgenössische Künstler Markus Schinwald entwickelte auf Einladung des MAK und in engem Austausch mit den Sammlungsleiter*innen ein neues Konzept für die permanente Präsentation dieser so prägenden Epoche.

Dabei war es seine Intention, neue Anknüpfungspunkte und Brücken zur Gegenwart zu schaffen und die Perspektive auf eine Ära zu erweitern, die bis heute Maßstäbe in Gestaltungsfragen setzt: mit einer an Themen orientierten Narration, konsequenten Perspektivenwechseln und präzisen künstlerischen Eingriffen, die die Exponate reisolieren und kontextualisieren. So ist eine Schausammlung entstanden, die den herausragenden Beständen des MAK zur Wiener Moderne eine spektakuläre Bühne gibt und Betrachter*innen immer wieder in Szenerien führt, die ein besonderes und unmittelbares Erleben ermöglichen.

Anlässlich der Neueröffnung lädt das MAK herzlich zur
PRESSEKONFERENZ

TERMIN
Dienstag, 24.2.2026, 10 Uhr
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

ORT
MAK Schausammlung Wien 1900
MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

IHRE GESPRÄCHSPARTNERINNEN
Lilli Hollein, Generaldirektorin, MAK
Markus Schinwald, künstlerische Konzeption

FESTVORTRAG DANIEL KEHLMANN
Dienstag, 24.2.2026, 18.30 Uhr
Daniel Kehlmann über Wien 1900 und Markus Schinwalds Blick darauf

ERÖFFNUNG
Dienstag, 24.2.2026, 19 Uhr
Eintritt zur Eröffnung frei

AUSSTELLUNGSDAUER
ab 25.2.2026

Eine ausführliche Presseinformation und Pressefotos stehen unter MAK.at/presse zum Download bereit.

Rückfragen & Kontakt

MAK Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)
T +43 1 71136-213, [email protected]

Sandra Hell-Ghignone
T +43 1 71136-212, [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MAK

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Vorschau Bild von Sujet zur Neuaufstellung der MAK Schausammlung "WIEN 1900. Alltag – Gesamtkunstwerk" Grafische Gestaltung: Markus Schinwald/Christoph Steinegger/Interkool Historische Abbildung: © MAK [Bild, 206.29KB]

MAK - Museum für angewandte Kunst

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