AVISO PK Dienstag, 24.2.2026, 10 Uhr: Neueröffnung der MAK Schausammlung „WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk“

Wien (OTS) -

Mit der Neuaufstellung seiner Schausäle zu Wien 1900 bietet das MAK atmosphärische Erlebnisräume zu diesem Sammlungsbereich, der zu den international bedeutendsten Beständen dieses berühmten Kapitels der Kunstgeschichte zählt. Der zeitgenössische Künstler Markus Schinwald entwickelte auf Einladung des MAK und in engem Austausch mit den Sammlungsleiter*innen ein neues Konzept für die permanente Präsentation dieser so prägenden Epoche.

Dabei war es seine Intention, neue Anknüpfungspunkte und Brücken zur Gegenwart zu schaffen und die Perspektive auf eine Ära zu erweitern, die bis heute Maßstäbe in Gestaltungsfragen setzt: mit einer an Themen orientierten Narration, konsequenten Perspektivenwechseln und präzisen künstlerischen Eingriffen, die die Exponate reisolieren und kontextualisieren. So ist eine Schausammlung entstanden, die den herausragenden Beständen des MAK zur Wiener Moderne eine spektakuläre Bühne gibt und Betrachter*innen immer wieder in Szenerien führt, die ein besonderes und unmittelbares Erleben ermöglichen.

Anlässlich der Neueröffnung lädt das MAK herzlich zur

PRESSEKONFERENZ



TERMIN

Dienstag, 24.2.2026, 10 Uhr

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]



ORT

MAK Schausammlung Wien 1900

MAK, Stubenring 5, 1010 Wien



IHRE GESPRÄCHSPARTNERINNEN

Lilli Hollein, Generaldirektorin, MAK

Markus Schinwald, künstlerische Konzeption



FESTVORTRAG DANIEL KEHLMANN

Dienstag, 24.2.2026, 18.30 Uhr

Daniel Kehlmann über Wien 1900 und Markus Schinwalds Blick darauf



ERÖFFNUNG

Dienstag, 24.2.2026, 19 Uhr

Eintritt zur Eröffnung frei



AUSSTELLUNGSDAUER

ab 25.2.2026



Eine ausführliche Presseinformation und Pressefotos stehen unter MAK.at/presse zum Download bereit.