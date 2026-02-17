FH des BFI Wien baut mit Stadt Wien Stiftungsprofessur ihr Kompetenzfeld Data Analytics weiter aus

Wien (OTS) -

Daten prägen wirtschaftliche Entscheidungen, technologische Entwicklungen und zunehmend auch gesellschaftliche Prozesse. Mit der Stadt Wien Stiftungsprofessur „Data Analytics“, die Mitte Februar mit dem erfahrenen Data-Analytics-Experten Martin Vasko besetzt wird, führt die FH des BFI Wien ihre Aktivitäten in diesem Bereich konsequent weiter und schärft deren inhaltliches Profil. Die Professur verbindet Data Analytics in Lehre und Forschung mit ethischer Reflexion und schafft so Mehrwert für Studierende, Unternehmen und eine Gesellschaft, die Digitalisierung aktiv und menschenzentriert gestalten will.

Mit der Stadt Wien Stiftungsprofessur wird Data Analytics an der FH des BFI Wien studiengangsübergreifend weiterentwickelt und systematisch vertieft. Die Professur ist als Fachbereich „Data Analytics“ in drei Master-Studiengängen verankert – International Banking and Finance, Quantitative Asset and Risk Management sowie Projektmanagement und Data Analytics. Ziel ist es, bestehende Lehrangebote zu bündeln, inhaltlich aufeinander abzustimmen und langfristig qualitätsgesichert auszubauen. Damit schafft die FH des BFI Wien eine klare fachliche Zuständigkeit und stärkt datenbezogene Kompetenzen auf Masterniveau nachhaltig.

Inhaltlich positioniert sich die Stiftungsprofessur auf Data Analytics im Kontext der Finanzbranche. Im Fokus stehen datengetriebene Anwendungen in den Bereichen Sustainable Finance und Green FinTech ebenso wie Risikomanagement und Finanzmarktregulierung. Gleichzeitig wird Data Analytics nicht nur als technisches Werkzeug verstanden, sondern konsequent mit Fragen von Verantwortung, Fairness und Transparenz verknüpft. In Verbindung mit dem Profil der FH des BFI Wien und dem Ansatz des Digitalen Humanismus wird datengetriebene Analyse damit auch im gesellschaftlichen Kontext reflektiert.

„ Data Analytics zählt heute zu den zentralen Zukunftskompetenzen – für Unternehmen ebenso wie für eine Gesellschaft, die Digitalisierung verantwortungsvoll gestalten will. Mit der Stiftungsprofessur vertiefen wir dieses Themenfeld gezielt und schaffen für unsere Studierenden die Möglichkeit, analytische Fähigkeiten mit wirtschaftlichem Verständnis und gesellschaftlicher Verantwortung zu verbinden. Als Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance sehen wir es als unseren Auftrag, nicht nur gefragte Fachkräfte auszubilden, sondern auch einen reflektierten Umgang mit datengetriebenen Entscheidungen zu fördern “, betont Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der FH des BFI Wien.

Martin Vasko übernimmt Stadt Wien Stiftungsprofessur für Data Analytics

Mit Martin Vasko gewinnt die FH des BFI Wien einen renommierten Data-Analytics-Experten für die Stadt Wien Stiftungsprofessur „Data Analytics“. Zuletzt war er als Tribe Lead bei Software Daten Service (SDS) tätig, einem führenden Anbieter von Softwarelösungen für regulatorische und bankfachliche Systeme im internationalen Finanzumfeld. Dort verantwortete er die Weiterentwicklung datengetriebener Plattformen und moderner Kernbankensysteme.

Vasko verbindet langjährige Erfahrung im Aufbau skalierbarer Datenarchitekturen und Cloud-nativer Systeme mit einem klaren Fokus auf regulatorische Anforderungen, Governance und KI-gestützte Analyseverfahren. Neben seiner industriellen Tätigkeit war er in Forschung und Lehre aktiv und promovierte an der Technischen Universität Wien im Bereich skalierbarer verteilter Systeme.

„ Data Analytics ist heute der entscheidende Hebel für Wettbewerbsfähigkeit in der Finanzbranche. Wer Daten nicht nur sammelt, sondern intelligent analysiert und verantwortungsvoll einsetzt, schafft bessere Risikomodelle, präzisere Prognosen und innovative Geschäftsmodelle. Mein Ziel in der Stiftungsprofessur ist es, Studierende zu befähigen, Datenkompetenz mit regulatorischem Verständnis und technologischer Exzellenz zu verbinden – damit aus Daten belastbare Entscheidungen werden. Gerade im Finanzbereich braucht es Fachkräfte, die analytische Kompetenz mit einem Bewusstsein für gesellschaftliche Verantwortung verbinden “, sagt Martin Vasko, Stadt Wien Stiftungsprofessor für Data Analytics an der FH des BFI Wien.

Über die Fachhochschule des BFI Wien

Die Hochschule mit starker internationaler Ausrichtung bietet mit zehn Bachelor- und acht Master-Studiengängen – darunter zwei Bachelor- und zwei Master-Programme auf Englisch – ein praxisorientiertes, wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot mit Schwerpunkt Wirtschaft, Management und Finance. Rund zwei Drittel der ca. 2.500 Studierenden absolvieren ihr Studium berufsbegleitend.

Die FH des BFI Wien ist seit 2017 Mitglied des UN Global Compact und unterstützt mit ihrem Handeln die Sustainable Development Goals der UN, zählt zu den Gründungsmitgliedern des Bündnis Nachhaltige Hochschulen und wurde von den Bundesministerien für Klimaschutz und Bildung mit zwei Sustainability Awards ausgezeichnet. Weiters erhielt sie als erste Hochschule Wiens das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education” und die ECA-Zertifizierung „Quality in Programme Internationalisation“ (CeQuInt).

www.fh-vie.ac.at